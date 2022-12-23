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Чемпионат России

Сегодня, 17:50

Софья Акатьева выиграла короткую программу на чемпионате России

Иван Шитик
Корреспондент
Софья Акатьева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Софья Акатьева выиграла короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию. За свой прокат она получила 85,59 балла.

Второе место заняла Елизавета Туктамышева, которая получила 82,98 балла. Третьей стала Софья Муравьева — 79,96 балла.

На четвертом месте осталась Камила Валиева, чье выступление оценили на 76,61 балла.

Александра Трусова снялась с чемпионата России в день соревнований по медицинским показаниям.

Девушки выступят с произвольной программой в субботу, 24 декабря.

Фигурное катание

Чемпионат России

Женщины

Произвольная программа

23 декабря

1. Софья Акафьева — 85,59 балла

2. Елизавета Туктамышева — 82,98

3. Софья Муравьева — 79,96

4. Камила Валиева — 76,61

Александра Трусова
Елизавета Туктамышева
Камила Валиева
Софья Акатьева
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