Леонтьева рассказала о личном рекорде на чемпионате России: «Никакого секрета в оценках нет — показывали то, что наработали»

Российские фигуристы Софья Леонтьева и Даниил Горелкин прокомментировали свое выступление в ритм-танце на чемпионате России в Челябинске.

«Конечно же мы счастливы, что удалось попасть промежуточно в тройку, но в первую очередь мы задумываемся о самом качестве проката. Прокатом мы довольны, не тот максимум, который можем показать, но сегодня и правда был один из лучших прокатов за сезон на соревнованиях», — сказал Горелкин.

«На взрослом чемпионате России есть отличия в организационных моментах, тут все на высшем уровне. А в остальном отличий нет, мы выходили на лед спокойно, были в себе уверены. Много работали после того как вернулись с этапа в Самаре, поменяли определенные моменты в программе и выходили с трезвой головой на старт. Здесь как раз показывали то, что наработали за этот период, так что никакого секрета в высоких оценках нет», — добавила Леонтьева.

Леонтьева и Горелкин набрали за прокат 77,45 балла и занимают после ритм-танца третье место. Лидируют Александра Степанова и Иван Букин (86,90), Елизавета Худайбердиева и Егор Базин — вторые (83,29).

Произвольный танец дуэты представят завтра, 22 декабря.