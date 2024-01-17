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Чемпионат России

Сегодня, 11:03

Муравьева — о серебре чемпионата России: «Сейчас, наверное, скажу, что проиграла»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Софья Муравьева ответила на вопрос, как воспринимает свое второе место на прошедшем чемпионате России-2024.

«После старта было ощущение, что для себя я, конечно же, выиграла серебро. Потом начала анализировать ошибки: что не сделала, где нужно было додержать... Сейчас, наверное, скажу, что проиграла», — приводит слова Муравьевой RT.

17-летняя фигуристка тренируется в группе двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. На чемпионате России в Челябинске-2024 она стала второй, набрав 239,40 балла. Первое место заняла Аделия Петросян (246,53).

Источник: RT
Фигурное катание
Софья Муравьева
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