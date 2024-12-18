Стали известны результаты жеребьевки у спортивных пар на чемпионате России 2025

Стал известен порядок выступления спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию 2025. Турнир пройдет в Омске.

19 декабря фигуристы представят короткую программу, 20-го числа — произвольную.

Спортивные пары:

1. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский

2. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук

3. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко

4. Дарья Андреева — Александр Акимов

5. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев

6. Анастасия Мишина — Александр Галлямов

7. Ясмина Кадырова — Илья Миронов

8. Алиса Блинникова — Алексей Карпов