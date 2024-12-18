Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Чемпионат России. Новости
Календарь
Новости
Статьи
Онлайн
Все материалы
Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 17:50

Стали известны результаты жеребьевки у спортивных пар на чемпионате России 2025

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Стал известен порядок выступления спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию 2025. Турнир пройдет в Омске.

19 декабря фигуристы представят короткую программу, 20-го числа — произвольную.

Спортивные пары:

1. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский

2. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук

3. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко

4. Дарья Андреева — Александр Акимов

5. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев

6. Анастасия Мишина — Александр Галлямов

7. Ясмина Кадырова — Илья Миронов

8. Алиса Блинникова — Алексей Карпов

Евгений Семененко, Аделия Петросян, Анастасия Мишина и&nbsp;Александр Галлямов. Чемпионат России по фигурному катанию 2025: основная информация

Фигурное катание
Читайте также
Навка назвала Авербуха Карабасом-Барабасом в фигурном катании
Турция собирает силы у границы с Сирией. Что пишут СМИ
Кто баллотируется на пост канцлера Германии. 5 фактов о Саре Вагенкнехт
Детский омбудсмен Ярославская намерена посетить семью многоженца с 14 детьми
Биография Владислава Дикиджи: карьера и жизнь российского фигуриста
Капризов – главная русская звезда НХЛ прямо сейчас. Он штампует дубли, метит в MVP регулярки и никак не определится со своим будущим
Материалы сюжета Чемпионат России по фигурному катанию 2025: новости и материалы, расписание и результаты турнира
Стали известны результаты жеребьевки у женщин на чемпионате России 2025
Стали известны результаты жеребьевки у мужчин на чемпионате России 2025
Стали известны результаты жеребьевки у танцевальных пар на чемпионате России 2025
Чемпионат России по фигурному катанию 2024/2025: место проведения турнира
Чемпионат России по фигурному катанию: расписание соревнований в танцах на льду — даты и время начала
«Плох мальчик, которому не стыдно, что его обгоняет девочка». Тренер Дайнеко объяснила подъем мужского фигурного катания
Сегодня
Вчера
Неделя