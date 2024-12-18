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Чемпионат России

Сегодня, 17:55

Стали известны результаты жеребьевки у мужчин на чемпионате России 2025

Руслан Минаев
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Стал известен порядок выступления мужчин в одиночном катании на чемпионате России 2025 года. Турнир пройдет в Омске.

19 декабря фигуристы представят короткую программу, 21-го числа — произвольную.

Мужское одиночное катание:

1. Григорий Федоров

2. Макар Игнатов

3. Владислав Дикиджи

4. Иван Попов

5. Петр Гуменник

6. Роман Савосин

7. Андрей Мозалев

8. Евгений Семененко

9. Егор Рухин

10. Глеб Лутфуллин

11. Марк Кондратюк

12. Николай Угожаев

13. Матвей Ветлугин

14. Даниил Самсонов

15. Даниил Постарнаков

16. Михаил Терновский

17. Артур Даниелян

18. Дмитрий Алиев

Евгений Семененко, Аделия Петросян, Анастасия Мишина и&nbsp;Александр Галлямов. Чемпионат России по фигурному катанию 2025: основная информация

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Фигурное катание
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