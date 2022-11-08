Стали известны участники команды Алексея Мишина, которые выступят на чемпионате России по прыжкам

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин назвал имена участников своей команды, которая выступит на чемпионате России по прыжкам в Санкт-Петербурге.
«Все четыре участника моей команды определены. Это Михаил Коляда, Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин и Елизавета Туктамышева», — приводит слова Мишина Федерация фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга.
Также в чемпионате России по прыжкам примут участие команды Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. В состав могут входить воспитанники школ, а также приглашенные спортсмены.
Чемпионат пройдет 4 декабря на льду ДС «Юбилейный». Жеребьевка участников соревнований состоится 3 декабря.