Стали известны участники команды Алексея Мишина, которые выступят на чемпионате России по прыжкам

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин назвал имена участников своей команды, которая выступит на чемпионате России по прыжкам в Санкт-Петербурге.

«Все четыре участника моей команды определены. Это Михаил Коляда, Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин и Елизавета Туктамышева», — приводит слова Мишина Федерация фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга.

Также в чемпионате России по прыжкам примут участие команды Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. В состав могут входить воспитанники школ, а также приглашенные спортсмены.

Чемпионат пройдет 4 декабря на льду ДС «Юбилейный». Жеребьевка участников соревнований состоится 3 декабря.