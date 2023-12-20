Степанова и Букин будут открывать третью разминку на чемпионате России

Стали известны стартовые номера участников чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске в танцах на льду.

Порядок выступлений в ритм-танце:

Первая разминка

1. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин

2. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд

3. Ирина Хавронина/Девид Нарижный

4. Екатерина Миронова/Евгений Устенко

5. София Качушкина/Марк Волков

Вторая разминка

6. Софья Шевченко/Андрей Ежлов

7. Ксения Краусова/Даниил Корочкин

8. Александра Прокопец/Александр Васькович

9. Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов

10. Софья Тютюнина/Матвей Грачев

Третья разминка

11. Александра Степанова/Иван Букин

12. Полина Усова/Михаил Антонов

13. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин

14. Дарья Савкина/Александр Вахнов

15. Варвара Курносенко/Федор Варламов

Ритм-танец стартует в четверг в 11.00 по Москве. Произвольный танец пройдет в пятницу в это же время.

В танцах на льду в сезоне-2022/23 выиграли Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

После паузы в карьере участие в национальном первенстве примут двукратные чемпионы страны Александра Степанова и Иван Букин.