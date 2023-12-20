Степанова и Букин будут открывать третью разминку на чемпионате России

Сегодня, 18:40
Стали известны стартовые номера участников чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске в танцах на льду.
Первая разминка
1. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин
2. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд
3. Ирина Хавронина/Девид Нарижный
4. Екатерина Миронова/Евгений Устенко
5. София Качушкина/Марк Волков
Вторая разминка
6. Софья Шевченко/Андрей Ежлов
7. Ксения Краусова/Даниил Корочкин
8. Александра Прокопец/Александр Васькович
9. Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов
10. Софья Тютюнина/Матвей Грачев
Третья разминка
11. Александра Степанова/Иван Букин
12. Полина Усова/Михаил Антонов
13. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
14. Дарья Савкина/Александр Вахнов
15. Варвара Курносенко/Федор Варламов
Ритм-танец стартует в четверг в 11.00 по Москве. Произвольный танец пройдет в пятницу в это же время.
В танцах на льду в сезоне-2022/23 выиграли Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.
После паузы в карьере участие в национальном первенстве примут двукратные чемпионы страны Александра Степанова и Иван Букин.