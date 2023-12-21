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Чемпионат России

Сегодня, 13:11

Степанова и Букин стали победителями ритм-танца на чемпионате России-2024

Виктория Кравченко
Александра Степанова и Иван Букин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Александра Степанова и Иван Букин заняли первое место в ритм-танце на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске. За свой прокат пара набрала 86,90 балла.

Действующие чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин стали вторыми, набрав 83,29 балла. На третьем месте Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (77,45).

Произвольный танец дуэты представят завтра, 22 декабря. Начало прокатов — в 11.00 мск.

Чемпионат России: что покажут танцоры и кто захватит лидерство у мужчин? Онлайн-трансляция дня

Фигурное катание
Александра Степанова/ Иван Букин
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин
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