Степанова и Букин стали победителями ритм-танца на чемпионате России-2024

Александра Степанова и Иван Букин заняли первое место в ритм-танце на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске. За свой прокат пара набрала 86,90 балла.

Действующие чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин стали вторыми, набрав 83,29 балла. На третьем месте Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (77,45).

Произвольный танец дуэты представят завтра, 22 декабря. Начало прокатов — в 11.00 мск.

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