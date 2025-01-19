Тарасова: «На чемпионате России по прыжкам восхитили болельщики»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от чемпионата России по прыжкам.

«Турнир очень интересный, новый, правильный. Тому, кто его придумал, большая благодарность. Очень восхитила питерская публика — ни одного свободного места! И до конца турнира ни один не встал и не ушел. Наших фигуристов любят и доверяют им, так как знают, что они оправдают ожидания», — цитирует «ВсеПроСпорт» Тарасову.

Победителем третьего чемпионата России по прыжкам стала команда Санкт-Петербурга, второе место заняла сборная Москвы. В личном турнире сильнейшими стали Аделия Петросян, Николай Угожаев и пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов.