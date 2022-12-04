Тарасова отметила хорошую работу Плющенко в качестве тренера

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко хорошо справляется с тренерской деятельностью.

4 декабря команда Плющенко выиграла командный турнир на чемпионате России по прыжкам.

«Прекрасный новый турнир, — цитирует Тарасову ТАСС. — Понимаете, я вижу, что Плющенко работает и работает очень хорошо. Он заинтересован, душой работает, с посвящением, очень профессионально. Мне это очень нравится. Я хотела бы, чтобы из выдающихся спортсменов кто-то шел в тренеры. Я думаю, что это хорошее дело. Поэтому я очень рада, что Женя работает, работает очень заметно».

На чемпионате России по прыжкам в команде Плющенко выступали Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Софья Муравьева, Софья Титова, Вероника Жилина, Макар Игнатов, Никита Сарновский и Петр Гуменник.