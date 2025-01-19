Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Чемпионат России. Новости
Календарь
Новости
Статьи
Онлайн
Все материалы
Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

19 января, 02:59

Тарасова предположила, что может повлиять на возвращение россиян на международные турниры

Telegram Дзен

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала мнение, что чем лучше российские фигуристы будут выступать на внутренних соревнованиях, тем дольше их не будут допускать до международных турниров.

В воскресенье Владислав Дикиджи вне конкурса исполнил четверной аксель на чемпионате России по прыжкам.

Анастасия Мишина и&nbsp;Александр Галлямов. Русские придумали турнир, которому нет аналогов в мире. Шоу удалось: споры во время награждения, драма в конце, а звезду Плющенко обокрали

«Влад Дикиджи хорош, но мог бы быть еще лучше. Уверенный ли аксель? Будет уверенным. Это, конечно, открытие. Чем наши лучше будут кататься, тем дольше нас не будут выпускать на международные соревнования, — приводит ТАСС слова Тарасовой. — Им так без нас хорошо, они места занимают».

Победителем третьего чемпионата России по прыжкам стала команда Санкт-Петербурга, второе место заняла сборная Москвы. В личном турнире сильнейшими стали Аделия Петросян, Николай Угожаев и пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

20 декабря Международный союз конькобежцев принял решение допустить российских и белорусских спортсменов до участия в квалификационных турнирах на Олимпийские игры — 2026 при условии получения нейтрального статуса. Федерация фигурного катания на коньках России получила право выдвинуть не более одного спортсмена, пары или дуэта в каждой дисциплине.

Источник: ТАСС
Татьяна Тарасова
Читайте также
«Если «Спартак» не пробуксует, включится в борьбу за золото». Денис Бояринцев — о продаже лидеров «Зенита», трансфере Угальде за 30 млн и чемпионстве «Краснодара»
В студии украинской радиостанции сдетонировал взрыватель
Стало известно, что Седокова изменила Тимме с Кокориным
Захарова обвинила Зеленского во вранье относительно пропуска инаугурации Трампа
Задержан водитель, который подрезал упавший в Обводный канал Mercedes
В подмосковном Чехове умер бывший владелец «Витязя» Николай Павлинов
Популярное видео
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя