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Чемпионат России

Сегодня, 19:10

Тарасова сравнила первенство России по фигурному катанию с чемпионатом мира: «Уверена, все билеты куплены»

Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась с «СЭ» ожиданиями перед предстоящим чемпионатом России по фигурному катанию.

«По накалу страстей чемпионат России я могу сравнить только с чемпионатом мира. Я считаю, что у нас чемпионат намного интереснее, чем в Европе. Мы еще с лета знали, что Трусовой и Щербаковой не будет, поэтому я буду ждать не какого-то отдельного выступления, а всех спортсменов. Во всяком случае первой шестерки. Для меня это самое интересное.
В Челябинске не первый раз проводят первенство России по фигурному катанию. Уверена, все билеты куплены, зал распродан. Это тоже добавляет соревнованиям огромную весомость. Те 4-5 тысяч людей, которые приходят, влияют на всю ситуацию. Они поддерживают спортсменов своими аплодисментами, и получается обстановка счастья», — сказала Тарасова корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 21 по 24 декабря на ледовой арене имени В.К. Белоусова в Челябинске.

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Татьяна Тарасова
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