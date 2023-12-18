Тарасова сравнила первенство России по фигурному катанию с чемпионатом мира: «Уверена, все билеты куплены»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась с «СЭ» ожиданиями перед предстоящим чемпионатом России по фигурному катанию.

«По накалу страстей чемпионат России я могу сравнить только с чемпионатом мира. Я считаю, что у нас чемпионат намного интереснее, чем в Европе. Мы еще с лета знали, что Трусовой и Щербаковой не будет, поэтому я буду ждать не какого-то отдельного выступления, а всех спортсменов. Во всяком случае первой шестерки. Для меня это самое интересное.

В Челябинске не первый раз проводят первенство России по фигурному катанию. Уверена, все билеты куплены, зал распродан. Это тоже добавляет соревнованиям огромную весомость. Те 4-5 тысяч людей, которые приходят, влияют на всю ситуацию. Они поддерживают спортсменов своими аплодисментами, и получается обстановка счастья», — сказала Тарасова корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 21 по 24 декабря на ледовой арене имени В.К. Белоусова в Челябинске.