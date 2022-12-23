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Чемпионат России

Сегодня, 19:39

Татьяна Мишина: «Семененко заслуженно занял первое место. Мужественно перенес травмы»

Иван Шитик
Корреспондент
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Тренер Татьяна Мишина отреагировала на победу фигуриста Евгения Семененко на чемпионате России в Красноярске.

По итогам короткой и произвольной программ Семененко набрал 295,07 баллов — ровно столько же получил Петр Гуменник. Но по дополнительным показателям победа досталась ученику Мишиной.

«Всегда можно что-то улучшить в своем выступлении. Например, по уровням вращений. В произвольной программе не увидели ошибок, но почему-то был третий уровень вращений. В короткой программе Женю подкосило и засчитали три вращения третьего уровня и дорожка шагов второго. За счет этого пошло отставание. Потому что прыжковые элементы Женя вчера сделал очень хорошо.

Иногда такое бывает: предвзятость судей, или когда смотришь со стороны и не улавливаешь сам, а в результате на баллах это серьезно сказывается. Мне понравилось, как Евгений прокатал произвольную программу и как эмоциональную концовку продемонстрировал. В каждом элементе, конечно, что-то можно доработать. Это чемпионат России и ты должен до конца держать себя. Нельзя поддаваться эмоциям. Здесь каждый элемент имеет значение. Тем более, парни закончили с таким результатом. Но чемпион России всегда один!

Евгений заслуженно занял первое место. Мужественно перенес травмы. Мы с Алексеем Николаевичем [Мишиным] горды силой воли нашего фигуриста. Все это сделать трудно на чемпионате. Даже не сравнить с этапами Гран-при. Это титул, который остается у человека навсегда!» — заявила Мишина Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-12-23-mishina-o-pobede-semenenko-chempion-rossii-vsegda-odin
Евгений Семененко
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