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Сегодня, 18:40

Навка — о победе Акатьевой: «Прекрасная девочка, потрясающая! Такой алмаз, талант»

Навка отреагировала на победу Акатьевой на чемпионате России в Красноярске
Артем Бухаев
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в комментарии для «СЭ» отреагировала на победу Софьи Акатьевой на чемпионате России в Красноярске.

«Акатьева — прекрасная девочка! Потрясающая! Такой алмаз, талант. Этери Георгиевна кует этих девчонок, откуда только может. Поздравляю команду Этери Георгиевной. Это счастье, что у нас есть возможность соревноваться. Зрители любят фигурное катание, а у девочек есть возможность дарить свой талант, свое мастерство. Есть возможность бороться и делать то, к чему они идут всю жизнь», — сказала Навка «СЭ».

Акатьева тренируется под руководством Этери Тутберидзе. На счету 15-летней фигуристки серебро и бронза этапов российского «Гран-при» среди взрослых.

Второе место в Красноярске заняла Камила Валиева, Елизавета Туктамышева — третья.

Софья Акатьева
Татьяна Навка
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