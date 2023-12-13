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Чемпионат России

Сегодня, 20:40

Тарасова: «Если бы Щербакова была спортсменкой, она бы участвовала в чемпионате России»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на слова олимпийской чемпионки Анны Щербаковой, которая рассказала, что не поедет на чемпионат России.

«Аня Щербакова не выступает на соревнованиях, поэтому никакой потери для зрелищности нет. Если бы она была спортсменкой, она бы участвовала в чемпионате России. Сейчас она не участвует, потому что у нее много работы. Много разных шоу, выступлений и т.д. Профессия у нее есть, популярность есть — она ее честно заработала в соревнованиях. Ее знают в мире. Сейчас она работает и не тренируется для соревнований», — приводит слова Тарасовой Metaratings.ru.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Челябинске с 20 по 24 декабря. Ранее Щербакова трижды выигрывала национальный чемпионат.

19-летняя фигуристка не выступает на официальных соревнованиях после сезона-2021/22.

Источник: Metaratings.ru
Фигурное катание
Анна Щербакова
Татьяна Тарасова
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