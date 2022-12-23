Татьяна Тарасова рассказала, почему не присутствует на чемпионате России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова расскзала, почему пропускает чемпионат России. Тренер заявила, что не поехала в Красноярск из-за болезни.

«Я болела, поэтому не поехала на чемпионат. Сейчас уже чувствую себя значительно лучше, почти выздоровела. Все в порядке», — сказала Тарасова Sport24.

Сегодня, 23 декабря, в Красноярске продолжится чемпионат России по фигурному катанию. Во второй соревновательный день танцоры представят произвольные танцы, мужчины — произвольные программы, женщины — короткие.

Чемпионат России по фигурному катанию: расписание соревнований 23 декабря