Тарасова — о нарушении правил в прокате Мухортовой и Евгеньева: «Они что, придурки?»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в эфире Первого канала жестко отреагировала на нарушение правил во время проката короткой программы пары Анастасии Мухортовой и Дмитрия Евгеньева на чемпионате России в Омске.

Спортсмены получили 72,52 балла. Судьи оштрафовали пару за превышение отведенного на прокат времени.

«Они что, придурки? Как можно перекатать по времени? Так не может быть. Они же не на первых соревнованиях катаются. Дольше всех катался, еще и разговаривает», — сказала Тарасова.

После короткой программы Мухортова и Евгеньев занимают четвертое место на чемпионате России в Омске.