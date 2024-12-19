Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Чемпионат России. Новости
Календарь
Новости
Статьи
Онлайн
Все материалы
Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 20:20

Тарасова — о нарушении правил в прокате Мухортовой и Евгеньева: «Они что, придурки?»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в эфире Первого канала жестко отреагировала на нарушение правил во время проката короткой программы пары Анастасии Мухортовой и Дмитрия Евгеньева на чемпионате России в Омске.

Спортсмены получили 72,52 балла. Судьи оштрафовали пару за превышение отведенного на прокат времени.

«Они что, придурки? Как можно перекатать по времени? Так не может быть. Они же не на первых соревнованиях катаются. Дольше всех катался, еще и разговаривает», — сказала Тарасова.

После короткой программы Мухортова и Евгеньев занимают четвертое место на чемпионате России в Омске.

Фигурное катание
Татьяна Тарасова
Читайте также
Успехи в экономике и ракетная дуэль с США. Что пишут СМИ об «Итогах года» с Путиным
Кубок года «Спорт-Экспресса» вернул Аленичева на 30 лет назад
ААстролог предсказывает конец карьеры. Что происходит с Ови и его погоней
ВСУ нанесли удар западными ракетами по предприятию в Ростовской области
Мирра Андреева и Соболенко победили Рыбакину и Гарсию на турнире WTL
Путин сообщил о готовности РФ к «технологической дуэли» с использованием «Орешника»
Сегодня
Вчера
Неделя