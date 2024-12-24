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Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 19:44

Траньков считает, что пара Мишина — Галлямов вне конкуренции в этом сезоне

Камила Абдурахманова
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Тренер Максим Траньков отреагировал на победу пары Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.

«В парном катании на чемпионате России все было ясно, ничего нового не произошло. Мишина и Галлямов вне конкуренции в этом сезоне. По оценкам и по прокатам они лучшие. Они и так всегда были самой надежной парой в плане техники. На чемпионате России они просто подтвердили свой класс.

В танцах на льду по сути та же самая ситуация. Поэтому хочется отметить три молодых дуэта, которые заняли третье, четвертое и пятое места — Ирина Хавронина и Девид Нарижный, Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано. Они меня очень впечатлили, хорошая смена растет у нас», — сказал Траньков «ВсеПроСпорт».

Мишина и Галлямов выиграли чемпионат России, набрав 239,40 балла по сумме двух программ. Вторыми в парном катании стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (216,37 балла), третье место заняли Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (214,15).

Источник: «ВсеПроСпорт»
Фигурное катание
Максим Траньков
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