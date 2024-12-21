Тренер Дикиджи — о его победе на ЧР: «Для меня главным было — его выступление»

Тренер Олег Татауров в комментарии «СЭ» отреагировал на победу своего воспитанника Владислава Дикиджи на чемпионате России в Омске в мужском одиночном катании.

«Для меня было главное — его выступление, прокат. Он должен был собраться и сделать свое. А далее — ожидание, как выступят другие. Все спортсмены очень сильные. Некоторые не справились с нервами, некоторые справились», — сказал Татауров «СЭ».

Дикиджи впервые стал чемпионом России. 20-летний спортсмен по сумме двух программ набрал 297,10 балла. За произвольную программу он получил 200,82 балла.

Серебряную медаль турнира завоевал Глеб Лутфуллин, набравший 283,02 балла (произвольная — 185,17). Бронзовым призером стал Евгений Семененко (281,65, произвольная — 190,72).