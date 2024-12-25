Чайковская: «Я была заворожена катанием Петросян на чемпионате России»

Главный тренер сборной России Елена Чайковская считает, что Аделия Петросян заслуженно является лидером российского женского фигурного катания.

«Аделия действительно абсолютно заслуженный лидер — прекрасная фигуристка, у меня лично вызывают восторг ее артистизм, музыкальность. Ее катание — это такая пролонгированная элегия. Руки у нее просто необыкновенные — живут вместе с музыкой и затихают вместе с ней. Я была заворожена ее катанием», — приводит ТАСС слова Чайковской.

Тренер добавила, что и другие фигуристки показывают хороший прогресс, и у них все еще впереди.

«Они, как птенцы, должны «встать на крыло», и полетят. Многим из них это еще предстоит», — отметила она.

17-летняя Петросян стала победительницей чемпионата России-2025 в Омске. Она выиграла турнир второй год подряд. Спортсменка также является двукратной победительницей финала «Гран-при России» (2023, 2024). Петросян тренируется в группе Этери Тутберидзе в «Хрустальном».