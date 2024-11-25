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Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 14:34

Тренер Горбачевой сообщила, что фигуристка готовит к чемпионату России два четверных прыжка

Камила Абдурахманова
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Тренер Софья Федченко сообщила, что победительница заключительного этапа серии «Гран-при России» по фигурному катанию Алина Горбачева будет готовить два четверных прыжка в произвольной программе.

«Она была в очень хорошей форме перед этапом в Красноярске, а после возвращения оттуда всего пару дней потренировалась и заболела. Так что к Санкт-Петербургу готовились очень коротко — в понедельник начали, а в четверг в обед уже улетели. Что касается подготовки к чемпионату России, то обычно мы куда больше к этому турниру готовимся, в этот раз все иначе, и это необычно. Сейчас будем пробовать накатывать два четверных в произвольной программе, она к этому готова», — рассказала Федченко ТАСС.

На этапе «Гран-при» в Санкт-Петербурге Горбачева выполнила четверной сальхов в произвольной программе.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Омске с 19 по 22 декабря.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Алина Горбачева

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