Тренер Слюсаренко считает уровень российского парного катания одним из лучших в мире

Тренер Павел Слюсаренко после чемпионата России заявил, что уровень отечественного парного фигурного катания является одним из самых высоких в мире.

«Уровень парного катания в России один из самых высоких в мире. Если посмотреть на результаты, то первая девятка набирает за 200 баллов. Нигде в мире такого нет, не говоря уже про нашу тройку, которая набрала более 225 баллов. Это очень достойные результаты», — цитирует Слюсаренко ТАСС.

Победителями в соревнованиях спортивных пар стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, третье — Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.