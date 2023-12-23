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Чемпионат России

23 декабря, 23:30

Тренер Слюсаренко считает уровень российского парного катания одним из лучших в мире

Виктория Кравченко
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Тренер Павел Слюсаренко после чемпионата России заявил, что уровень отечественного парного фигурного катания является одним из самых высоких в мире.

«Уровень парного катания в России один из самых высоких в мире. Если посмотреть на результаты, то первая девятка набирает за 200 баллов. Нигде в мире такого нет, не говоря уже про нашу тройку, которая набрала более 225 баллов. Это очень достойные результаты», — цитирует Слюсаренко ТАСС.

Победителями в соревнованиях спортивных пар стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, третье — Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.

Источник: https://tass.ru/sport/19617539
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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