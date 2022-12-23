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Чемпионат России

Сегодня, 15:10

Тарасова эмоционально отреагировала на победу Семененко на ЧР: «Он просто заворожил меня своей произвольной программой!»

Тарасова эмоционально отреагировала на победу Семененко на ЧР
Мария Куцубеева
Корреспондент
Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на победу Евгения Семененко на чемпионате России в мужском одиночном катании.

«Семененко уникально катал. Просто уникально, по моему понятию! Он просто заворожил меня своей произвольной программой. Семененко говорил, что у него есть прогресс в короткой программе? Да, я согласна с ним! Выступление Гуменника? Гуменник катался потрясающе! Небольшие помарки были, но это ерунда. Была настоящая борьба!» — сказала Тарасова «СЭ».

Семененко по сумме двух программ набрал 295,07 балла. Вторым на турнире стал Петр Гуменник, набравший такое же количество баллов (295,07). Победителем стал Семененко, так как он лучше откатал произвольную программу — 195,92 балла, у Гуменника — 190,60. Замкнул тройку лучших Александр Самарин (282,40 балла).

Фигурное катание
Евгений Семененко
Татьяна Тарасова
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