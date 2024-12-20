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Сегодня, 11:22

Туктамышева назвала самого стабильного фигуриста России

Карина Точилова
корреспондент отдела спорта
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Чемпионка мира Елизавета Туктамышева в интервью «СЭ» оценила уровень конкуренции в российском фигурном катании перед чемпионатом страны в Омске.

«Серьезная конкуренция, особенно в мужском одиночном катании, в парах будет тоже интересно, и в танцах тоже. Мне кажется, сейчас все виды, весь чемпионат России очень интересно будет смотреть.

У мужчин очень много претендентов на золото, у меня нет какого-то очевидного лидера. Мне кажется, что самый стабильный по сезону пока что Владислав Дикиджи», — рассказала Елизавета «СЭ».

16 декабря пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала новый регламент чемпионата России по прыжкам. В этом сезоне будет две команды: команда Москвы и Московской области (красные) и команда Санкт-Петербурга и регионов (синие).

— Это будет интересно. Мне кажется, всегда были конкуренция и активное противостояние, — поделилась мнением фигуристка.

Чемпионат России 2025 проходит в Омске с 18 декабря по 23 декабря. Чемпионат России по прыжкам пройдет в Санкт-Петербурге 18 и 19 января 2025 года.

Владислав Дикиджи
Елизавета Туктамышева
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