Туктамышева ответила на вопрос о возвращении в спорт после допуска российских фигуристов к отбору на Олимпиаду

Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева прокомментировала корреспонденту «СЭ» допуск российских фигуристов к отборочному олимпийскому турниру в Пекине в сентябре 2025 года.

«Могу сказать, что в любом случае это радостная новость — что есть шанс поехать на Олимпиаду, пусть и по одной квоте. Теперь будет очень сложный момент выбора, кто же должен представлять нашу страну. Но это какой-то шажочек вперед, конечно. Могу ли я вернуться в связи с новыми обстоятельствами? Все возможно», — ответила Туктамышева.