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Чемпионат России

Сегодня, 18:58

Туктамышева в шоке, что была последней совершеннолетней фигуристкой с медалью чемпионата России 8 лет назад

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Чемпионка мира Елизавета Туктамышева рассказала об эмоциях после завоевания бронзовой медали на чемпионате России в Красноярске.

— Да, я безумно рада, что я сегодня могу давать пресс-конференцию — оказалась на пьедестале. Чемпионат России — это всегда самый ответственный и нервозный старт рада что выстояла, как и все присутствующие здесь. Рада за свою программу, за вас, девочки. Думаю, мы сделали самим себе хороший подарок на новый год. Кроме положительных эмоций не могу ничего чувствовать. На этом все, можно заканчивать пресс-конференцию (смеется).

Это был менее волнительный старт, чем в прошлом году. Был олимпийский сезон, я больше переживала. Здесь хотела насладиться происходящим и довериться себе, не так сильно размышлять, что сделала, что не сделала. Дать волю не подсознанию, а телу, чтобы музыка была, как река, я просто текла в программе. Было волнение в начале программы, но потом наслаждалась моментом. Это приятное ощущение, когда можешь выйти на чемпионат России и поймать кураж.

Софья Акатьева. Валиева проиграла Акатьевой. А Туктамышева в топ-3 на чемпионате страны впервые за восемь лет

Кто был последней совершеннолетней фигуристкой, которая взяла медаль на чемпионате России? Может, это я? Я в шоке сейчас — не задумывалась об этом. Во вселенском масштабе ничего не меняет, но вы меня шокировали. Это приятно.

Как мне идея сделать чемпионат России для фигуристок 25+? Для меня, что ли? Можно долго рассуждать — есть плюсы и в молодым возрасте, и в более зрелом. У меня нет однозначного ответа.

У нас не будет выходных — сразу приезжаем и начинаем учить партии в шоу. Времени на отдых не будет. Но это даже приятно.
Хочу сказать, что круто с вами соперничать. Если бы не было этой конкуренции, я бы так не каталась. Это и ваша заслуга, — сказала Туктамышева.

Софья Акатьева выиграла чемпионат России в Красноярске, второе место заняла Камила Валиева.

Елизавета Туктамышева
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