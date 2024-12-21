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Сегодня, 13:09

Туктамышева выступила на открытии чемпионата России по фигурному катанию

Сергей Разин
корреспондент
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выступила на открытии чемпионата России в Омске.

«В моем детстве каждый выход на лед был маленьким чудом, особенно когда я только начала ездить по соревнованиям и видеть новые города. Надеюсь, что юные спортсмены из нового поколения тоже катаются с удовольствием, верят в чудеса, верят в себя и не будут отступать от своего пути, — сказала Туктамышева.

Также на открытие турнира приехала гимнастка и уроженка Омска Евгения Канаева.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Омске с 19 по 22 декабря.

Елизавета Туктамышева
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