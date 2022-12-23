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Чемпионат России

Сегодня, 11:47

Тютюнина и Багин рассказали о болезни партнера перед чемпионатом России

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Победители «Гран-при» в Перми Софья Тютюнина и Андрей Багин расстроены плохому прокату на чемпионате России и рассказали о болезни партнера перед турниром.

Багин: Плохой прокат, не получился сегодня. Переболел до соревнований, за три недели до Красноярска успел. Нет, никаких болезней, все нормально. Просто не получилось сегодня, как хотелось. Причины? Пока не особо разбирались.

Тютюнина: Потом будет анализ.

Багин: С тренером пока не общались. Первый чемпионат России? Для меня уже 41-й.

Тютюнина: Да, первый чемпионат для нашей пары, но хотелось получше выступить.

Багин: Сезон не окончен. Сейчас год закончить, дожить, готовиться к турнирам, финалу Гран-при.

Тютюнина: Сессию сдавать.

Софья Тютюнина и Андрей Багин стали четвертыми в ритм-танце на чемпионате России по фигурному катанию. Турнир проходит в Красноярске с 22 по 25 декабря.

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