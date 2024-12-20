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Сегодня, 10:43

Тютюнина и Грачев снялись с произвольного танца на чемпионате России

Алина Савинова
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Танцевальный дуэт Софьи Тютюниной и Матвея Грачева снялся с произвольного танца на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.

По итогам ритм-танца спортсмены шли последними (15-е место), набрав 68,15 балла. Тютюнина и Грачев занимаются в группе Александра Жулина.

После первого соревновательного дня в танцах на льду лидируют Александра Степанова и Иван Букин (85,62). Вторыми идут Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (83,96). Третья позиция у Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина (83,55).

Фигурное катание
Софья Тютюнина / Матвей Грачев
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