Тютюнина и Грачев снялись с произвольного танца на чемпионате России

Танцевальный дуэт Софьи Тютюниной и Матвея Грачева снялся с произвольного танца на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.

По итогам ритм-танца спортсмены шли последними (15-е место), набрав 68,15 балла. Тютюнина и Грачев занимаются в группе Александра Жулина.

После первого соревновательного дня в танцах на льду лидируют Александра Степанова и Иван Букин (85,62). Вторыми идут Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (83,96). Третья позиция у Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина (83,55).