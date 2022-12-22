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Чемпионат России

Сегодня, 13:14

У фигуриста Мозалева сломался конек на прошлых соревнованиях. Он показал, как справился с проблемой

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Андрей Мозалев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российский фигурист Андрей Мозалев, набравший 98,70 балла в короткой программе на чемпионате России, рассказал о целях на турнирах и показал скотч на своем ботинке.

— В этот раз я подготовился к прокатам, замотал конек скотчем. На прошлых соревнованиях у меня отвалился крючок от конька.

Хорошие ощущения на этом чемпионате, давно таких не испытывал. Чемпионат России — главный старт, всегда его особенно жду.

Старался ни о чем не думать, чтобы не было этого давления. Обидно, что не набрал соточку [баллов]. Думал, наберу. Но всё будет решаться в произвольной программе. Я сюда приехал за золотом.

Фигурное катание
Андрей Мозалев
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