У фигуриста Мозалева сломался конек на прошлых соревнованиях. Он показал, как справился с проблемой

Российский фигурист Андрей Мозалев, набравший 98,70 балла в короткой программе на чемпионате России, рассказал о целях на турнирах и показал скотч на своем ботинке.

— В этот раз я подготовился к прокатам, замотал конек скотчем. На прошлых соревнованиях у меня отвалился крючок от конька.

Хорошие ощущения на этом чемпионате, давно таких не испытывал. Чемпионат России — главный старт, всегда его особенно жду.

Старался ни о чем не думать, чтобы не было этого давления. Обидно, что не набрал соточку [баллов]. Думал, наберу. Но всё будет решаться в произвольной программе. Я сюда приехал за золотом.