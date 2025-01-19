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Сегодня, 20:38

У Муравьевой на соревнованиях в Санкт-Петербурге украли ее талисман

Алина Савинова
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Выступающая за академию «Ангелы Плющенко» фигуристка Софья Муравьева лишилась ценной вещи на чемпионате России по прыжкам в Санкт-Петербурге, сообщает фан-группа спортсменки в Telegram-канале.

«Соня забыла на подиуме свою салфетницу, белую кошку из мультфильма «Сейлор Мун». Никто из организаторов и персонала не забирал салфетницу, это точная информация. Доступ к этому подиуму был у зрителей. С коробки салфеток какой-то болельщик специально снял чехол в виде кошечки и оставил только коробку салфеток. У нас есть портрет человека, который забрал чехол», — говорится в сообщении.

Фан-группа Муравьевой обратилась с просьбой вернуть фигуристке украденный талисман. Человеку, который вернет салфетницу, обещано вознаграждение от спортсменки в виде совместного фото и автографа. Отмечается, что это очень важная для Муравьевой вещь, с которой она ездит на все соревнования.

Сама фигуристка заявила, что напишет заявление в полицию по факту кражи салфетницы, если ей не вернут ее вещь.

На чемпионате России по прыжкам 18-летняя Муравьева стала серебряным призером личного и командного турнира.

Фигурное катание
Софья Муравьева
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