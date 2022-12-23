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Чемпионат России

Сегодня, 11:29

Соколовская намекнула, что Трусова снялась с чемпионата России из-за температуры 39,4

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Александра Трусова.
Фото Reuters
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Тренер Александры Трусовой Светлана Соколовская в социальных сетях разместила фотографию градусника, показывающего температуру 39,4 градуса. На посте отмечена сама фигуристка. Сегодня, 23 декабря, Трусова снялась с чемпионата России по медицинским показаниям.

Такую же фотографию опубликовала в своем Telegram-канале еще одна спортсменка из той же группы Софья Самоделкина. Она подписала фотографию так: «Саша, очень жаль, что этот чемпионат будет проходить без тебя, мне и твоим фанатам очень грустно. Скорее поправляйся!
Мы тебя любим».

Одиночницы выступят на чемпионате России в Красноярске 23 декабря в 15.25 по московскому времени.

Источник: https://tass.ru/sport/16672733
Александра Трусова
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