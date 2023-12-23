Валиева ни разу не смогла исполнить четверной прыжок на тренировке

Фигуристка Камила Валиева ни разу не исполнила чистый четверной прыжок на финальной тренировке перед произвольной программой в Челябинске.

Спортсменка несколько раз пробовала четверной тулуп вне прогона произвольной. Попытки заканчивались либо падением, либо приземлением на две ноги с недокрутом. В прогоне произвольной Валиева упала с четверного тулупа, а также сделала «бабочку» на тройном лутце. С остальными элементами Камила справилась.

Произвольные программы у женщин в чемпионате России начнутся в 15:00 по московскому времени.