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Чемпионат России

Сегодня, 11:52

Валиева ни разу не смогла исполнить четверной прыжок на тренировке

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Фигуристка Камила Валиева ни разу не исполнила чистый четверной прыжок на финальной тренировке перед произвольной программой в Челябинске.

Спортсменка несколько раз пробовала четверной тулуп вне прогона произвольной. Попытки заканчивались либо падением, либо приземлением на две ноги с недокрутом. В прогоне произвольной Валиева упала с четверного тулупа, а также сделала «бабочку» на тройном лутце. С остальными элементами Камила справилась.

Произвольные программы у женщин в чемпионате России начнутся в 15:00 по московскому времени.

Аделия Петросян, Камила Валиева и&nbsp;Софья Муравьева. Чемпионат России: Валиева — лидер, но кто заберет золото? Онлайн-трансляция решающего дня

Фигурное катание
Камила Валиева
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