Валиева рассказала, что попросит у Деда Мороза: «Здоровья и чтобы у близких было все хорошо. Материальное придет»

Сегодня, 19:42
Фигуристка Камила Валиева после завершения чемпионата России в Челябинске рассказала журналистам, что хотела бы попросить у Деда Мороза.
«Хочется попросить у Деда Мороза здоровья и чтобы у моих близких все было хорошо. Когда у близких что-то случается — это давит. Поэтому очень хочу, чтобы у всех моих родных все было все хорошо. Знаете, материальное придет, а здоровье — это самое главное, что нужно беречь», — сказала Валиева.
«Столько плакатов было в Челябинске и столько поддержки... Было безумно приятно, цветы не от кого-то конкретного, но это моя любовь, моя фан-группа. Это что-то родное и даже более приятное», — добавила Камила.
По итогам соревнований Валиева набрала 237,99 балла и заняла третье место.