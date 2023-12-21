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Чемпионат России

Сегодня, 16:47

Дикиджи — о первом месте после короткой: «Надеялся, что Семененко меня обойдет. Не люблю кататься последним»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Владислав Дикиджи.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Фигурист Владислав Дикиджи прокомментировал свое выступление в короткой программе на чемпионате России в Челябинске.

«Не все было сделано идеально сегодня. Прыжки и технику я бы оценил на 7,5, может быть 8 из 10. Могу лучше делать. А вот по компонентам у меня беда, сильно нервничаю и не получается раскрыть свою харизму во время проката.

Для меня это рекорд в короткой программе, впервые набираю за 100 баллов… Но я не очень люблю катать последним и на моем лице была паника, когда я сидел там и видел оценки. Я рассчитывал, что Евгений меня обойдет, надеялся даже, что будет также, как в Казани. Поэтому держал за него кулачки. Мне правда тяжело кататься в конце. Печально, что отменили жеребьевку перед произвольной.

Подготовка была усерднее, чем перед этапами «Гран-при», больше сил ушло на ОФП. Классный лед в Челябинске, достаточно комфортно выступать. Я лед определяю обычно по сальхову, он у меня с дуги прыгается. И если прыгается сальхов, то значит лед хороший, а тут вроде бы прыгается», — сказал Дикиджи.

Владислав получил 102,70 балла за прокат и занимает промежуточное первое место.

Владислав Дикиджи
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