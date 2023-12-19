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Чемпионат России

Сегодня, 16:00

Впервые за всю историю чемпионатов России среди одиночниц нет ни одной участницы чемпионата мира

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Впервые за историю чемпионатов России среди одиночниц нет ни одной участницы ЧМ.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Как подсчитал «СЭ», на предстоящем чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске среди 18 фигуристок, выступающих в турнире женщин-одиночниц, нет ни одной участницы чемпионата мира. Все они либо завершили/приостановили карьеры, либо не успели принять участие в нем по причине санкций или коронавируса.

В частности, среди действующих спортсменок на чемпионат мира могла бы поехать Камила Валиева, но россияне были отстранены от международных соревнований за три недели до его начала в 2022 году. Участницей чемпионата мира могла бы быть Алена Косторная, но в 2020 году чемпионат мира, на который она ехала фаворитом, отменили за несколько дней до начала из-за пандемии ковида.

Такая ситуация сложилась впервые за всю 30-летнюю историю чемпионатов России. Кроме того, в турнире в Челябинске нет ни одной чемпионки России (не считая Валиеву, чей результат на предолимпийском чемпионате был аннулирован из-за положительной допинг-пробы) и впервые за девять лет нет ни одной чемпионки мира.

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Фигурное катание
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