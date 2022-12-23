Яблоков объяснил «косяк» в произвольной программе на чемпионате России

Российский фигурист Илья Яблоков прокомментировал произвольную программу на чемпионате Росии и попытку исполнить четверной риттбергер.

— Думаю, не рано начали добавлять четверной риттбергер, через это надо пройти. Поставил задачу, к сожалению, не смог выполнить. Ничего, спортивная карьера не заканчивается, наоборот, мотивация. Хороший опыт. Когда начали восстанавливать риттбергер, нога начала чуть беспокоить. В целом, уже лучше. Риттбергер — не авантюра, напрыгивали. Если падал, то старался дальше катать. Здесь не получился.

— После проката сказал тренеру, что это твой косяк. В чем он заключается?

— В том, что не смог после падения собраться быстро с мыслями. После первого риттбергера. Не смог прийти в состояние стояния. Второй четверной сделал хорошо, Виктория Буцаева думала, что уже получился, но нет.

— Какой итог года?

— После травмы был тяжелый период, восстановление до сих пор происходит. Возвращение четверных — дело не простое, но не стоять же на месте. Надо ребят догонять.