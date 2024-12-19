Ягудин — о выборе Омска для проведения ЧР: «Еще есть «Фетисов Арена» и Хабаровск»

Олимпийский чемпион в фигурном катании Алексей Ягудин в интервью «СЭ» прокомментировал выбор Омска в качестве места проведения чемпионата России.

— Раньше каждый год в «Сокольники» приезжали, одно и то же. Слава Богу, додумались проводить чемпионат России до Нового года. Нам, молодым спортсменам, все равно было — но все же к Новому году хочется выйти со сделанными делами и отдыхать, к следующему турниру готовиться спокойно. Огромный плюс. А раньше ты в этом напряге: мандарин, свечку задул — и спать лег сразу, скоро соревнования.

Есть «Фетисов Арена» [во Владивостоке], Хабаровск, в Челябинске неплохо провели... Нормально, потихонечку наш вид спорта движется. Невозможно сразу охватить всю страну. Например, я узнал, что в Красноярск перенесли финал «Гран-при» из Новосибирска, потому что это была очень большая просьба принимающего региона. Очень просили, [чтобы прошел] такой турнир — по сути, как второй чемпионат России. То есть просили все, но, условно, Красноярск встал на колени — и добился своего.

В 2023 году чемпионат страны проводился в Челябинске на ледовой арене «Трактор».