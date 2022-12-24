Яметова — о столкновении на разминке с Самоделкиной: «Тренеры сказали, что работаю спасателем»

Российская фигуристка Вероника Яметова поделилась впечатлениями от чемпионата России и рассказала о столкновении с Софьей Самоделкиной на разминке перед произвольной программой.

«Мне прокат понравился, я его сделала чисто. По моему мнению, я не знаю, как отсудила судейская бригада, не видела протоколы, но мне все понравилось. Оценки меня в общем-то устраивают. Главное — не какое-то место, а чистый прокат.

Что случилось с Софой? Получилось какое-то разногласие — мы обе заезжали на прыжок, и так получилось. Я ее поддержала, чтобы она не упала. Мне тренеры сказали «Работаешь не только спортсменом, но и спасателем», — сказала Яметова.

Яметова заработала 141,49 балла за произвольную программу, всего у нее 215,94 балла. Спортсменка занимает промежуточное второе место, однако еще не успели выступить Ксения Синицына, Аделия Петросян, Камила Валиева, Софья Муравьева, Елизавета Туктамышева и Софья Акатьева.