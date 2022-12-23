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Сегодня, 21:45

Гончаренко — о короткой программе девушек на ЧР: «Блестящее выступление Акатьевой. Наверное, одно из лучших в этом сезоне»

Гончаренко подвела итоги короткой программы девушек на чемпионате России
Мария Куцубеева
Корреспондент
Софья Акатьева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Заслуженный тренер России Инна Гончаренко прокомментировала «СЭ» выступление девушек в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию.

«Это было блестящее выступление Акатьевой. Наверное, одно из лучших в этом сезоне. Очень важно подойти к главному старту сезона в хорошей форме и очень четко откатать короткую программу. Но хочется отметить ожидаемо высокий уровень наших девушек. Когда в очередной раз в этом убеждаешься, становится очень приятно. Это говорит о том, что произвольная программа будет жаркой! Мы видели покат Муравьевой, в котором она допустила случайность — прокат на коленках. Но это лишило ее нескольких баллов. Это было для нее очень обидно, потому что прокат был хорошим. Соня приучила уже нас к тому, что она всегда очень интересно катает свои программы. Она будет пытаться отыграться в произвольной. Лиза Туктамышева уступила совсем немного из-за нюансов во вращении и дорожке шагов, хотя прыжки были чистые. Но прыжки это еще не все», — сказала Гончаренко «СЭ».

Софья Акатьева выиграла короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию. За свой прокат она получила 85,59 балла.

Второе место заняла Елизавета Туктамышева, которая получила 82,98 балла. Третьей стала Софья Муравьева — 79,96 балла.

Фигурное катание
Инна Гончаренко
Софья Акатьева
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