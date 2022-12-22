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Чемпионат России

Сегодня, 17:09

Тарасова — о короткой программе мужчин: «Очень достойно выступили наши мальчики»

Мария Гусева
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от короткой программы среди мужчин на чемпионате России в Красноярске.

«Прекрасное соревнование, вся Европа и мир могут позавидовать, — цитирует Metaratings.ru Тарасову. — Очень достойно выступили наши мальчики. Первая восьмерка-десятка катали замечательно. Даже выделить кого-то тяжело, настолько все шикарно катались. Как хорош был Гуменник! В произвольной программе все начнется с нуля. Удастся Кондратюку реабилитироваться? Сегодня у него не получилось. Шанс реабилитироваться есть всегда, но кататься нужно сразу хорошо, делать все, что есть в программе».

После короткой программы лидирует Петр Гуменник, вторым идет Евгений Семененко , третьим — Андрей Мозалев.

Произвольная программа у мужчин пройдет завтра, 23 декабря, начало — в 12.15 мск.

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ: Metaratings.ru
Фигурное катание
Андрей Мозалев
Евгений Семененко
Марк Кондратюк
Петр Гуменник
Татьяна Тарасова
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