Зрители освистали судей на чемпионате России по прыжкам

Зрители остались недовольны оценками судей за выступление спортивной пары Анастасии Мухортовой и Дмитрия Евгеньева в полуфинале чемпионата России по прыжкам.

Спортсмены лидировали в личном турнире после четвертьфинального раунда, однако в полуфинале, несмотря на чистое исполнение элементов, они получили оценки, которые не позволили им выйти в финальную часть. После объявления результатов зрители освистали судей и скандировали «мало».

Победителями чемпионата России по прыжкам среди пар стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. На втором месте расположились Елизавета Осокина и Артем Грицаенко. Третью строчку заняли две пары — Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, а также Дарья Андреева и Александр Акимов.

Соревнования проходят в Санкт-Петербург 18-19 января.