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Чемпионат России

Сегодня, 08:15

Хромых идет за новым титулом. Последний крупный турнир перед чемпионатом России

5 декабря стартует чемпионат Москвы по фигурному катанию
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Майя Хромых.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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5-9 декабря во дворце «Мечта» в Бибиреве пройдет чемпионат Москвы по фигурному катанию.

Турнир не соберет всех сильнейших столичных фигуристов, но посмотреть есть на что. К сожалению, допуск зрителей ограничен — отдельно он на сайте федерации не оговаривается, но, по опыту, в этом дворце всегда на входе охрана, которая сверяет всяк туда входящего со списком. Однако трансляции на YouTube и ультра-си будут — в отличие, кстати, от многих этапов взрослого «Гран-при России».

Ученица Тутберидзе борется за выживание

Главный хедлайнер турнира — Майя Хромых. В начале сезона 17-летняя тагильчанка жаловалась на слабую физическую форму, целью называла «доехать до этапов Гран-при» и действительно выглядела очень тяжело. Каждый прокат, особенно длинной произвольной программы, был борьбой с собой. Однако в итоге она не только доехала до них, но и отобралась на чемпионат России. Да, это всего лишь топ-18 зачета «Гран-при России» и Хромых набрала очки двумя пятыми местами, но таковы запросы некогда претендентки на олимпийскую сборную Пекина после тяжелой травмы.

И ее воля к продолжению карьеры, еще и в очень непростой по нагрузкам группе Тутберидзе, заслуживает уважения. С другой стороны, Майя получает за это солидный бонус в компонентной части — так, в Самаре Хромых, ставшая пятой, проиграла по компонентам только победительнице Анне Фроловой, с которой была ну никак не сравнима. Тем не менее разница всего два балла по сумме программ.

Конечно, вряд ли даже победа на чемпионате Москвы перевернет ее будущее и позволит оттолкнуться вверх — уж больно много объективных медицинских факторов. Но она может стать первым российским титулом Майи на взрослом уровне. Последний раз она выигрывала в России на юниорском финале Кубка России-2019. Для понимания — по взрослым на нем выступали Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева. С тех пор только скромные Кубок Варшавы и , хоть и обыграна была олимпийская чемпионка того сезона Анна Щербакова.

Но Хромых далеко не единственный фаворит. На чемпионат приедет призерка двух этапов «Гран-при Мария» Агаева, умеющая прыгать четверной Софья Важнова, да и Мария Реброва и Мария Парамонова из ЦСКА набирали за 180.

Мария Агаева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Полный список участниц выглядит следующим образом:

Мария Агаева (Армия фигурного катания)

Софья Важнова (ЦСКА)

Анастасия Воронина (ГБУ Мосгорспорт)

Мария Гоголева (УОР 4)

Елизавета Куликова (ЦСКА)

Елизавета Медведева (Мегаспорт)

Мария Михайловна Мисник (Сокольники)

Анастасия Морозова (ЦСКА)

Ольга Юрьевна Новикова (СШ 2)

Мария Парамонова (ЦСКА)

Мария Реброва (ЦСКА)

Вероника Соболева (УОР 4)

Виолетта Филонец (Конек Чайковской)

Майя Хромых (Хрустальный)

Григорий Федоров.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Фантомный ЦСКА

Неплохой состав собрался и у мужчин, где есть двое участников чемпионата России, причем один из них однозначный претендент на медали — Григорий Федоров из ЦСКА. Любопытно, что в документах всероссийской федерации фигуристов ЦСКА подписывают как СШОР им. Жука — видимо, на всякий случай, чтобы не ассоциировать с армейским клубом, находящимся под санкциями МОК. Московские методисты попроще. Другой — Андрей Мухортов, выбравший в этом сезоне для короткой программы рок Ram Jam. Но есть и бывшие ученики Этери Тутберидзе Егор Рухин и Марк Лукин, и подопечный Евгения Плющенко Максим Автушенко.

Еще мощнее состав у юниоров, где заявилось 30 девушек, среди них призерки крупных соревнований Мария Гордеева, Мария Мазур, Лидия Плескачева, дочь чемпиона мира Алексея Тихонова Полина, пробовавшая себя в парном катании Алена Жилина. У юношей реальные шансы на победу есть у Николая Колесникова, который когда-то боролся с Арсением Федотовым, но надолго пропал из-за травм в ЦСКА. В парах и танцах составы поскромнее — полностью их можно увидеть по ссылке.

Расписание чемпионата Москвы

5 декабря, вторник
14.00-15.45. Танцы на льду, МС, КМС, ритм-танец
16.00-17.30. Пары, КМС, короткая программа
17.45-18.15. Пары, МС, короткая программа
6 декабря, среда
14.00-17.45. Девушки, КМС, короткая программа
18.00-19.00. Мужчины, МС, короткая программа
7 декабря, четверг
14.00-16.00. Танцы на льду, МС, КМС, произвольный танец
16.15-16.50. Пары, МС, произвольная программа
17.00-18.30. Пары, КМС, произвольная программа
18.45-20.00. Мужчины, МС, произвольная программа
8 декабря, пятница
14.00-16.15. Юноши, КМС, короткая программа
16.30-18.00. Женщины, МС, короткая программа
18.15-21:45. Девушки, КМС, произвольная программа
9 декабря, суббота
12.00-15.30. Юноши, КМС, произвольная программа
15.45-17.15. Женщины, МС, произвольная программа

Фигурное катание
Григорий Федоров
Майя Хромых
Этери Тутберидзе
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