Хромых идет за новым титулом. Последний крупный турнир перед чемпионатом России

5-9 декабря во дворце «Мечта» в Бибиреве пройдет чемпионат Москвы по фигурному катанию.

Турнир не соберет всех сильнейших столичных фигуристов, но посмотреть есть на что. К сожалению, допуск зрителей ограничен — отдельно он на сайте федерации не оговаривается, но, по опыту, в этом дворце всегда на входе охрана, которая сверяет всяк туда входящего со списком. Однако трансляции на YouTube и ультра-си будут — в отличие, кстати, от многих этапов взрослого «Гран-при России».

Ученица Тутберидзе борется за выживание

Главный хедлайнер турнира — Майя Хромых. В начале сезона 17-летняя тагильчанка жаловалась на слабую физическую форму, целью называла «доехать до этапов Гран-при» и действительно выглядела очень тяжело. Каждый прокат, особенно длинной произвольной программы, был борьбой с собой. Однако в итоге она не только доехала до них, но и отобралась на чемпионат России. Да, это всего лишь топ-18 зачета «Гран-при России» и Хромых набрала очки двумя пятыми местами, но таковы запросы некогда претендентки на олимпийскую сборную Пекина после тяжелой травмы.

И ее воля к продолжению карьеры, еще и в очень непростой по нагрузкам группе Тутберидзе, заслуживает уважения. С другой стороны, Майя получает за это солидный бонус в компонентной части — так, в Самаре Хромых, ставшая пятой, проиграла по компонентам только победительнице Анне Фроловой, с которой была ну никак не сравнима. Тем не менее разница всего два балла по сумме программ.

Конечно, вряд ли даже победа на чемпионате Москвы перевернет ее будущее и позволит оттолкнуться вверх — уж больно много объективных медицинских факторов. Но она может стать первым российским титулом Майи на взрослом уровне. Последний раз она выигрывала в России на юниорском финале Кубка России-2019. Для понимания — по взрослым на нем выступали Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева. С тех пор только скромные Кубок Варшавы и Budapest Trophy, хоть и обыграна была олимпийская чемпионка того сезона Анна Щербакова.

Но Хромых далеко не единственный фаворит. На чемпионат приедет призерка двух этапов «Гран-при Мария» Агаева, умеющая прыгать четверной Софья Важнова, да и Мария Реброва и Мария Парамонова из ЦСКА набирали за 180.

Мария Агаева. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Полный список участниц выглядит следующим образом:

Мария Агаева (Армия фигурного катания)

Софья Важнова (ЦСКА)

Анастасия Воронина (ГБУ Мосгорспорт)

Мария Гоголева (УОР № 4)

Елизавета Куликова (ЦСКА)

Елизавета Медведева (Мегаспорт)

Мария Михайловна Мисник (Сокольники)

Анастасия Морозова (ЦСКА)

Ольга Юрьевна Новикова (СШ № 2)

Мария Парамонова (ЦСКА)

Мария Реброва (ЦСКА)

Вероника Соболева (УОР № 4)

Виолетта Филонец (Конек Чайковской)

Майя Хромых (Хрустальный)

Григорий Федоров. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Фантомный ЦСКА

Неплохой состав собрался и у мужчин, где есть двое участников чемпионата России, причем один из них однозначный претендент на медали — Григорий Федоров из ЦСКА. Любопытно, что в документах всероссийской федерации фигуристов ЦСКА подписывают как СШОР им. Жука — видимо, на всякий случай, чтобы не ассоциировать с армейским клубом, находящимся под санкциями МОК. Московские методисты попроще. Другой — Андрей Мухортов, выбравший в этом сезоне для короткой программы рок Ram Jam. Но есть и бывшие ученики Этери Тутберидзе Егор Рухин и Марк Лукин, и подопечный Евгения Плющенко Максим Автушенко.

Еще мощнее состав у юниоров, где заявилось 30 девушек, среди них призерки крупных соревнований Мария Гордеева, Мария Мазур, Лидия Плескачева, дочь чемпиона мира Алексея Тихонова Полина, пробовавшая себя в парном катании Алена Жилина. У юношей реальные шансы на победу есть у Николая Колесникова, который когда-то боролся с Арсением Федотовым, но надолго пропал из-за травм в ЦСКА. В парах и танцах составы поскромнее — полностью их можно увидеть по ссылке.

Расписание чемпионата Москвы

5 декабря, вторник

14.00-15.45. Танцы на льду, МС, КМС, ритм-танец

16.00-17.30. Пары, КМС, короткая программа

17.45-18.15. Пары, МС, короткая программа

6 декабря, среда

14.00-17.45. Девушки, КМС, короткая программа

18.00-19.00. Мужчины, МС, короткая программа

7 декабря, четверг

14.00-16.00. Танцы на льду, МС, КМС, произвольный танец

16.15-16.50. Пары, МС, произвольная программа

17.00-18.30. Пары, КМС, произвольная программа

18.45-20.00. Мужчины, МС, произвольная программа

8 декабря, пятница

14.00-16.15. Юноши, КМС, короткая программа

16.30-18.00. Женщины, МС, короткая программа

18.15-21:45. Девушки, КМС, произвольная программа

9 декабря, суббота

12.00-15.30. Юноши, КМС, произвольная программа

15.45-17.15. Женщины, МС, произвольная программа