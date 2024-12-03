Чемпионат России по фигурному катанию 2025: основная информация

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Омске с 19 по 22 декабря

Гид по главному турниру года в российском фигурном катании.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Где и когда пройдет чемпионат России по фигурному катанию

Главный турнир сезона в отечественном фигурном катании пройдет с 19 по 22 декабря в Омске. Хотя российские спортсмены уже третий год соревнуются в условиях изоляции, а чемпионат России не предполагает отбора на чемпионаты Европы и мира, соревнования все равно обещают быть яркими и интересными. Турнир по традиции датирован следующим, на этот раз 2025 годом, хотя фактически проводится в конце 2024-го.

Софья Муравьева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Участники чемпионата России по фигурному катанию

Участники соревнований отбирались по результатам серии «Гран-при России»: за титул чемпионов страны будут сражаться спортсмены, показавшие лучшие баллы на этапах серии. На чемпионате России разыграют четыре комплекта медалей, в соревнованиях примут участие по 18 одиночников у мужчин и одиночниц у женщин, 15 танцевальных дуэтов и всего 8 спортивных пар.

Для сравнения, в прошлом году на национальный чемпионат было заявлено 12 спортивных пар, но позже две из них пропали из стартовых листов. В этом году ситуация не улучшилась, даже сами спортсмены часто говорят о кризисе в парном катании. Зато у мужчин точно будет на что посмотреть. Трое из заявленных участников показали результаты за 300 баллов еще на этапе отбора, а претендентов на лидирующие позиции в два раза больше, чем мест на пьедестале.

Список участников чемпионата России 2025

Женщины: Мария Агаева, Софья Акатьева, Екатерина Анисимова, Яна Битюшкова, Софья Важнова, Алина Горбачева, Ксения Гущина, Елизавета Куликова, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Дарья Третьякова, Анна Фролова, Людмила Фурсова, Софья Чаплыгина, Вероника Яметова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Петр Гуменник, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Иван Попов, Даниил Постарнаков, Егор Рухин, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Евгений Семененко, Михаил Терновский, Николай Угожаев, Григорий Федоров.

Пары: Дарья Андреева/Александр Акимов, Алиса Блинникова/Алексей Карпов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова/Илья Миронов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук.

Танцевальные дуэты: Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Анна Коломенская/Артем Фролов, Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Елизавета Пасечник/ДариоЧиризано, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Александра Степанова/Иван Букин, Софья Тютюнина/Матвей Грачев, Ирина Хавронина/Девид Нарижный, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Софья Шевченко/Андрей Ежлов, Елизавета Шичина/Павел Дрозд, Анна Щербакова/Егор Гончаров.

Александра Степанова и Иван Букин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Действующие чемпионы России по фигурному катанию

Чемпионат России 2024 прошел в декабре 2023 года в Челябинске на арене «Трактор».

В прошлом сезоне в женском одиночном катании первое место заняла Аделия Петросян. Спортсменка из группы Этери Тутберидзе исполнила два чистых четверных прыжка в произвольной программе и впервые в карьере взяла золото. Второе место заняла Софья Муравьева, ученица Евгения Плющенко выполнила два тройных акселя, но не справилась с дорожкой шагов и допустила падение. Бронзовую медаль завоевала Камила Валиева.

В мужском одиночном катании титул чемпиона страны защитил Евгений Семененко. Его главный соперник Петр Гуменник оказался на третьем месте. Вторым стал Владислав Дикиджи.

В парном катании второй раз в карьере чемпионами России стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а в танцах на льду в третий раз национальное золото выиграли Александра Степанова и Иван Букин.

Владислав Дикиджи. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фавориты чемпионата России по фигурному катанию

У девушек на сибирском льду столкнутся две чемпионки России из группы Этери Тутберидзе: пропустившая сезон из-за травмы Софья Акатьева и завоевавшая титул в прошлом году Аделия Петросян.

Хотя Акатьева пока не показывала удачных попыток элементов ультра-си в этом сезоне, она стремительно восстанавливает четверной тулуп и работает над его стабильностью, о чем рассказал тренер фигуристки Даниил Глейхнгауз: «Сейчас работаем именно над стабильностью тулупа, накатываем программы. Главное, чтобы ей хватало сил на вторую половину, что нам помешало сейчас в Петербурге».

У главной конкурентки Софьи, Аделии Петросян, сейчас тоже не самое стабильное катание, хотя контент сложнее. Фигуристка исполняет тройной аксель и два четверных прыжка в произвольной программе, но в этом сезоне спортсменке еще не удавалось откатать обе программы чисто.

Среди мужчин главной интригой соревнований станет выступление двукратного чемпиона России Евгения Семененко — сможет ли фигурист удержать лидерство и не уступить свое место Владиславу Дикиджи с идеальной прыжковой техникой, Марку Кондратюку с пятиквадкой в произвольной программе или Петру Гуменнику с программой по мотивам фильма «Дюна», как и у самого чемпиона страны?

В парах будет плотная борьба на всех этажах итогового протокола,несмотря на кризис в этом виде. На лидерство в обеих программах и золото претендуют действующие двукратные чемпионы России Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. За третью ступень пьедестала должны бороться три пары — новоиспеченный дуэт Ясмина Кадырова/Илья Миронов, ученики тренерского штаба Этери Тутберидзе Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев и пара Натальи Хабибуллиной/Ильи Княжука, выступавшая в этом сезоне только на контрольных прокатах.

Конкуренция в танцах на льду выше, чем в остальных видах: из 15дуэтов на пьедестал претендуют больше половины. Среди них — трехкратные чемпионы России Александра Степанова/Иван Букин и Елизавета Худайбердиева/Егор Базин. Оба дуэта тренирует штаб Александра Жулина.

Александра Игнатова (Трусова). Фото Владимир Бланк, Известия

Кто пропускает чемпионат России по фигурному катанию

Есть фигуристы, кто своим появлением на льду мог повысить интерес к турнирув Омске, но не сможет принять участия в чемпионате страны. Среди них -Камила Валиева, пропускающая сезон из-за дисквалификации, в прошлом году фигуристка заняла третье место. Александра Игнатова (Трусова), выступавшая на контрольных прокатах в начале сезона, не выйдет на лед в Омске, как и не выходила на этапах «Гран-при России», а лишь поддерживала супруга за бортиком и в зоне kiss and cry в Красноярске и Санкт-Петербурге.

Даниил Самсонов все еще не приступил к тренировкам после травмы на этапе в Москве и может не успеть подготовиться к турниру, хотя тренер спортсмена утверждает, что шанс выступить на главном старте страны сохраняется. В случае если спортсмен из «Хрустального» не приедет в Омск, его заменит недавно восстановившийся Артем Ковалев, он заявлен первым запасным номером.

Еще одной потерей для национального чемпионата стали спортивные пары из Перми, ярко показавшие себя в прошлом сезоне. Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков еще не восстановились после перелома у партнерши,а Юлия Артемьева/Алексей Брюханов все еще не получили допуск от врачей.

«Катя с Матвеем вышли на лед, тренируются, потихоньку набирают форму, начали делать двойные выбросы. Катя восстановила тройные прыжки. Чемпионат России с вероятностью 95 процентов пропустим», — сказал Павел Слюсаренко, тренер пары Чикмарева/Янченков.

Петр Гуменник. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Призовой фонд чемпионата России по фигурному катанию

Призовой фонд турнира с прошлого года не изменился: за первое место спортсмен получает 2,5 миллиона рублей, за серебряную награду — 1,5 миллиона рублей, за бронзу — 1 миллион рублей.

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Расписание соревнований и трансляций чемпионата России по фигурному катанию

В среду после сбора участников чемпионата России пройдет жеребьевка порядка выступления одиночников и пар в коротких программах, а танцоров — в ритм-танце. Первые комплекты в пятницу разыграют танцевальные дуэты и затем спортивные пары. Чемпионы России у женщин и мужчин определятся в субботу. В воскресенье лучшие фигуристы страны выступят с показательными номерами.

Расписание чемпионата России 2025

18 декабря, среда

Жеребьевка порядка выступления в коротких программах и ритм-танце

19 декабря, четверг

10.00*. Танцы на льду. Ритм-танец

13.00. Спортивные пары. Короткая программа

15.25. Мужчины. Короткая программа

20 декабря, пятница

10.15. Танцы на льду. Произвольный танец

13.35. Спортивные пары. Произвольная программа

15.25. Женщины. Короткая программа

21 декабря, суббота

11.45. Женщины. Произвольная программа

14.55. Мужчины. Произвольная программа

22 декабря, воскресенье

10.30. Показательные выступления

* Время начала — московское.

Расписание трансляций чемпионата России 2025

Транслировать соревнования традиционно будет Первый канал. В полном объемечемпионат России покажут на сайте канала 1tv.ru и видеохостинге RUTUBE. Часть прокатов можно смотреть в прямом эфире на ТВ.

19 декабря, четверг

10.00*. Танцы на льду. Ритм-танец — сайт Первого канала, видеохостинг RUTUBE

13.00. Спортивные пары. Короткая программа — сайт Первого канала, видеохостинг RUTUBE

15.25. Мужчины. Короткая программа — сайт Первого канала, видеохостинг RUTUBE

20 декабря, пятница

10.15. Танцы на льду. Произвольный танец — сайт Первого канала, видеохостинг RUTUBE

13.35. Спортивные пары. Произвольная программа — сайт Первого канала, видеохостинг RUTUBE

15.25. Женщины. Короткая программа — сайт Первого канала, видеохостинг RUTUBE, в эфире Первого канала

21 декабря, суббота

11.45. Женщины. Произвольная программа — сайт Первого канала, видеохостинг RUTUBE, в эфире Первого канала

14.55. Мужчины. Произвольная программа — сайт Первого канала, видеохостинг RUTUBE, в эфире Первого канала

22 декабря, воскресенье

10.30. Показательные выступления — сайт Первого канала, видеохостинг RUTUBE

* Время начала — московское.

Фото gdrive-arena.ru

Билеты на чемпионат России по фигурному катанию

Чемпионат России 2025 состоится в Омске на «G-Drive Арене». Адрес спортивного сооружения: улица Лукашевича, дом 35.

Билеты продаются на официальном сайте турнира, их стоимость составляет от 290 до 5990 рублей. Дети до 6 лет могут посетить соревнования бесплатно без предоставления отдельного места. Также есть возможность купить абонемент на все дни соревнований.

«СЭ» будет вести текстовые онлайн-трансляции соревнований чемпионата России по фигурному катанию 2025. Расписание и результаты в актуальном виде также доступны в разделе чемпионата России на нашем сайте.