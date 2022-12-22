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Чемпионат России

Сегодня, 00:25

Сегодня в Красноярске стартует главный турнир сезона для российских фигуристов — чемпионат страны

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Предновогодний бал Валиевой и Трусовой.

В сибирском миллионнике все готово для главного события не только в евразийском, но и мировом фигурном катании конца календарного года. В аэропорту фигуристов встречают оркестром, а в местной филармонии состоялась жеребьевка соревнований, которые в этом году впервые за долгое время, увы, не будут отборочными на чемпионат Европы. Турнир больше похож на предновогодний бал, но от этого не превращается в шоу. Баталии на берегах Енисея предстоят очень жесткие.

Среди главных звезд турнира — Камила Валиева, Александра Трусова и Марк Кондратюк, еще недавно блиставшие на крупных международных стартах. Кроме того, пытаются заявить о себе на взрослом уровне Софья Самоделкина, Софья Акатьева и Аделия Петросян. Не говоря уже о самой опытной нашей одиночнице Елизавете Туктамышевой. По заявке это один из сильнейших турниров по фигурному катанию за последние годы, а его уровень способен дать фору чемпионатам Европы и мира.

Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Александра Трусова.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»
Фигурное катание
Александра Трусова
Камила Валиева
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