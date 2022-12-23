«Хотите, я вам потом расскажу про правила?» Худайбердиева и Базин выиграли чемпионат России, несмотря на падения и грипп

Победа, которая может стать самой спорной на чемпионате.

Фигурное катание. Чемпионат России. Танцы, итог

1. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин — 203,46.

2. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд — 197,59.

3. Елизавета Пасечник/Максим Некрасов — 195,52.

4. Софья Тютюнина/Андрей Багин — 188,19.

5. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 180,01.

6. Александра Прокопец/Александр Васькович — 175,28.

Первым видом программы на чемпионате России завершились танцы на льду — и они, как и вчера, стали эмоциональными. Худайбердиева, которая находилась не в лучшей форме после гриппа, снова упала, но вместе с Егором Базиным стала чемпионкой России.

На пресс-конференции и в микст-зоне не обошлось без неудобных вопросов. Но надо отдать должное ребятам — они не сбегали, а после всех официальных мероприятий остались и пояснили журналистам за правила танцев на льду. Думаю, это было полезно всем.

А вот что все сказали под запись.

Худайбердиева/Базин: Осадок от катания остался, но победе мы рады

Базин: — Всех с наступающим Новым годом. Поздравляю ребят с окончанием турнира. Он сложился очень тяжело. Подготовка была напряженная, нервная. Мы полностью себя отдали на этапе подготовки на всех тренировках. Было непросто, но мы работаем всю жизнь ради этих результатов. Поэтому довольны, что стали чемпионами России.

Очень смешанные эмоции — расстройство от ошибок во время проката и огромная радость и удовлетворение от результата. Две эмоции пересеклись. Лиза сегодня огромный молодец. Многих ребят сваливает грипп — тяжело кататься с температурой после болезни. Молодец, что справилась. А в kiss&cry все выплеснулось. Наконец она может выдохнуть после того времени, которое она терпела.

Худайбердиева: — Поздравляю ребят со вторым и третьим местами. Новые пары, которые достойно себя показали.

— Можно сказать, что ваша победа с осадком?

Базин: — Нет, так сказать нельзя. Остался осадок после катания, но было бы глупо, если бы мы не радовались нашему результату.

— Допустим, я не разбираюсь в правилах танцев на льду. Что ответите обывателям, которые спросят — как пара с двумя падениями обыграла те, которые не падали?

Базин: — Вы правила не читали, наверное.

— То есть надо прочитать правила?

Базин: — Нет, так не надо! Сейчас будет — я сказал... Но что бы я сейчас ни сказал, оно вырвется и разлетится сразу куда надо. Но вообще я не буду сейчас ничего объяснять. Надо прочитать правила, да. Я не знаю, надо наслаждаться танцами на льду, вот и все. Затрудняюсь ответить. Хотите — мы потом выйдем, я вам расскажу про правила фигурного катания.

Шанаева/Дрозд: Раньше, когда пара падала, то — отлетала

Шанаева: — Сегодня в технической части допустили маленькие ошибки, которые не позволили занять первое место хотя бы в произвольном танце. Это был не максимально чистый прокат. С учетом наступающего Нового года отдохнем и вступим с новыми силами в конце сезона. Будем прибавлять. Это тоже опыт.

Дрозд: — Мы — два амбициозных человека, которые прошли серьезный путь по отдельности. И не думаем только о чемпионате России, мы каждый день хотим становиться лучше, показывать прогресс, что есть такая сильная пара. Приятно выступать в Красноярске — уже третий визит, здесь случилась премьера — я в роли Руслана в ледовом шоу, например.

Шанаева: — Хотелось бы поблагодарить всех за конкурентную борьбу, у всех была борьба с нервами, это проверка на прочность. Непростая подготовка, грипп бушует, у всех были сложности, но молодцы, что выстояли.

(В микст-зоне Елизавета высказалась жестче: «Раньше если пара падала, то она отлетала. Но это надо смотреть замедленный повтор, искать... Сегодня они были первыми».)

Дрозд: — Мы не совсем компетентны, чтобы давать оценки. Считаю, мы достойно провели чемпионат России. Будем еще лучше и еще сильнее. Дорогу осилит идущий, а слабые сломаются. Нас ничто не сломает.

Пасечник/Некрасов: Стыдно вспоминать про вчерашнее

— Вчера вы уехали, не дождавшись пресс-конференции...

Некрасов: — Давайте не будем про это вспоминать, до сих пор стыдно (смеется).

Пасечник: — Тоже хочу поздравить всех ребят, все большие молодцы. Было тяжело сегодня кататься, волнение отразилось на прокатах, у нас он был с ошибкой. Но будем работать.

Некрасов: — Мы катаемся восемь месяцев и не ожидали, ничего не загадывали. Мы хотели показать, что есть новая пара, которая что-то хочет. А что хочет — не обсуждали. Шок до сих пор.