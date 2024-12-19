Чемпион России — мимо тройки лидеров, а ученики Тутберидзе уступили дебютантам сезона

Неожиданные итоги первого дня чемпионата России по фигурному катанию.

Чемпионат России. Короткая программа

Танцы

1. Александра Степанова/Иван Букин — 85,62

2. Ирина Хавронина/Девид Нарижный — 83,96

3. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин — 83,55

Пары

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 82,95

2. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук — 74,17

3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 73,40

Мужчины

1. Марк Кондратюк — 105,04

2. Петр Гуменник — 102,65

3. Глеб Лутфуллин — 97,85

Результаты первого соревновательного дня чемпионата России по фигурному катанию в Омске удивили не только зрителей, но и самих спортсменов. Разбираемся, кто был лучшим на сибирском льду во время прокатов короткой программы в четверг. В этот день на лед «G-Drive Арены» вышли все участники турнира, за исключением девушек, которые стартуют в пятницу.

Очередь в танцах больше не актуальна

На этот раз у танцоров произошла сенсация — после ритм-танца Елизавета Худайбердиева/Егор Базин стали лишь третьими, уступив малое серебро молодым Ирине Хаврониной/Девиду Нарижному. Реакцию Елизаветы Худайбердиевой на оценки в зоне kiss and cry можно назвать удивлением или даже шоком. Теперь главный вопрос — получится ли завтра паре Александра Жулина отыграться или же стереотип об очереди в танцах на льду потеряет свою актуальность? А вот перспективные Софья Леонтьева/Даниил Горелкин оказались лишь на седьмом месте, и если ничего не изменится, то ребята могут не пройти в сборную на следующий сезон.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В парах дуэт Этери Тутберидзе Александра Бойкова/Дмитрий Козловский стал лишь третьим из-за падения на выбросе. После проката партнерша не могла сдерживать слез и не вышла к журналистам в микст-зону. На пресс-конференции ребята сказали, что в пятницу в произвольной программе пойдут ва-банк и будут пытаться сделать все, чтобы подняться выше. «Случилась досадная и непонятная ошибка. Анализировать нет смысла. Банально — не получилось. Но впереди произвольная программа. Будем отталкиваться от того, что есть. Начнем с чистого листа. Не думаю, что будет необычный перформанс от Саши. Их уже достаточно случилось на этом чемпионате», — прокомментировал неудачу Дмитрий.

Наталья Хабибулина/Илья Княжук выступали на соревнованиях впервые за этот сезон, но совершили прорыв. В четверг ученики Нины Мозер смогли занять промежуточное второе место, обойдя всех соперников из штаба Тутберидзе.

Владислав Дикиджи. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Дикиджи и Семененко не в тройке

Результаты в мужском одиночном катании тоже неожиданные. Лидеры этапов «Гран-при» и предыдущего чемпионата России пока не попали даже в тройку. Евгений Семененко потерял каскад и остановился лишь на девятом месте и вряд ли поднимется после произвольной программы на высокое место, а Владислав Дикиджи допустил касание рукой на четверном лутце и занял шестую строчку. Малое серебро получил Петр Гуменник, и теперь у него появился шанс на золото национального чемпионата. Впрочем, с этим наверняка не согласится Марк Кондратюк, выигравший короткую программу.

— Нужно учиться и уметь выступать в любых условиях, — прокомментировала лидер жалобы некоторых фигуристов на неважное самочувствие из-за джетлага. — Соревнования проводятся в разных городах, и это отлично. Я люблю ездить и смотреть разные города. Если посмотреть это более глобально, то, когда у нас будут международные старты, они могут проходить в любых точках мира. И в США, и в Японии, где разница во времени намного больше, чем сейчас в Омске.

Глеб Лутфуллин был очень рад своему чистому прокату на пятом чемпионате России в карьере: «Наконец-то, на юбилейном моем чемпионате России я откатал короткую программу чисто, рад этому, я заходил на тулуп и думал: «Если сейчас не сделаю, то больше на чемпионат России не поеду». Это, конечно, все шутки, возможно, на это повлияла Елизавета Туктамышева, встречавшая фигуриста за бортиком как тренер. И хоть по итогам короткой программы лидеры определены, после соревнований в произвольной программе все может измениться, и раздавать медали пока рано.