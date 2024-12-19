«Они что, придурки?» Татьяна Тарасова зажгла на первом дне чемпионата России по фигурному катанию

Турнир стартовал в Омске.

В первый день чемпионата России по фигурному катанию в Омске прошли короткие программы у мужчин и в спортивных парах, а также ритм-танец. Одной из самых ярких частей турнира стали комментарии Татьяны Анатольевны Тарасовой, которая после большого перерыва работала в прямом эфире.

На кого ополчилась легендарный тренер?

Пара Анастасии Мухортовой и Дмитрия Евгеньева занимает четвертое место после короткой программы в соревнованиях спортивных пар, уступая восемь десятых идущим третьими Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому. При этом фигуристы вполне могли оказаться в тройке, если бы не вышли за рамки положенных двух минут и 50 секунд, за что как раз и лишились недостающего балла, о чем в эфире объявил комментатор Александр Гришин.

Его соведущая Татьяна Тарасова жестко отреагировала на ошибку фигуристов — удивилась, как опытные спортсмены могут допустить такую оплошность.

«Они что, придурки? Как можно перекатать по времени? Так не может быть. Они же не на первых соревнованиях выступают. Дольше всех катался, еще и разговаривает», — негодовала Татьяна Анатольевна.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Открытие короткой программы тоже получилось скандальным

Первым в парах вышли на лед Бойкова и Козловский: они считались одними из главных фаворитов чемпионата, но пока расположились лишь на третьей строчке, а от лидеров Анастасии Мишиной и Александра Галлямова их отделяет почти 10 баллов. На оценку выступления фигуристов повлияла несвойственная для партнерши ошибка — девушка упала на выбросе и допустила еще несколько технических помарок.

Ожидая объявления оценок, Александра расплакалась. Итоговые 73,40 балла — худший результат пары с марта 2019-го, когда они получили 69,99 на чемпионате мира. А ведь фигуристы тщательно готовились к выступлению и создали интересный образ, посвященный фильму Квентина Тарантино «Убить Билла», с ярким желтым комбинезоном. На его счет Александра вначале сомневалась, о чем призналась в подкасте «Произвольная программа».

На провальный результат Бойковой и Козловского с разочарованием отреагировала и Тарасова — не могла поверить в такое слабое выступление Александры.

«Никогда не видела, чтобы она так ошибалась. Никогда... Чтоб Бойкова падала — этого я не припомню с детства. И еще несколько раз ошиблась в программе. Объяснить это, мне кажется, невозможно. Мне кажется, что она в жизни так не падала. Никогда. Даже программы этой хорошей не было видно. Три ошибки в короткой — это перебор», — отметила Татьяна Анатольевна.

Не обошлось без падения и в танцах на льду. Но оно, к счастью, произошло на разминке и никто серьезно не пострадал. Елизавета Шичина и Павел Дрозд не смогли уйти от контакта с дуэтом Анны Щербаковой и Егора Гончарова. Как призналась тезка олимпийской чемпионки, после инцидента кружилась голова, но ребята сумели собраться.

Анна Щербакова и Егор Гончаров. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Что дальше на чемпионате России

20 декабря определятся медалисты в спортивных парах и танцах на льду, а также пройдет короткая программа в женском индивидуальном катании. 21 декабря, в финальный день соревнований, пройдут произвольные программы у мужчин и женщин. В парах пока лидируют Мишина и Галлямов, в танцах на льду — Александра Степанова и Иван Букин. У мужчин после короткой программы лучшим оказался Марк Кондратюк.