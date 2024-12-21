Смена власти: Дикиджи стал новым чемпионом России, Гуменник и Кондратюк провалили произвольную

А Евгений Семененко заскочил в тройку.

Чемпионат России. Мужчины. Итог

1. Владислав Дикиджи — 297,10

2. Глеб Лутфуллин — 283,02

3. Евгений Семененко — 281,65

В турнире мужчин-одиночников на чемпионате России по фигурному катанию произошла небольшая сенсация. По итогам двух программ золото завоевал 20-летний Владислав Дикиджи, серебро — у Глеба Лутфуллина, бронза — у Евгения Семененко. А Марк Кондратюк и Петр Гуменник провалили свои произвольные программы и остались в Омске без наград.

Новый чемпион

Владислав Дикиджи открывал сильнейшую разминку. Фигурист, допустивший небольшую помарку в короткой программе, потрясающе откатал произвольную. Четыре чистых четверных и два тройных акселя вкупе с остальными элементами принесли ему 200,82 балла (!).

После такого начала Роману Савосину и Дмитрию Алиеву, имевшим немного более скромный технический контент, было очень сложно собраться психологически. И оба с эмоциями не справились. Но если Рома допустил лишь пару ошибок, то у Димы программа просто рассыпалась после бабочки на четверном тулупе.

«Все мы его любим, обожаем Диму. Он катается душой, когда катается. Но прыгать надо. Горе-горькое, психолог бы помог. Проходит жизнь, он так чувствует музыку душой и сердцем, делает так как никто не делает. Не прыжки, а какие-то козлетоны. Очень жалко, он его программы получаешь такое удовольствие, что уходишь и понимаешь где ты был. Что он тебе подарил. Сегодня ничего не подарил. Разрушил ожидания», — сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в эфире Первого канала.

Прервал череду неудачных прокатов Глеб Лутфуллин. Ученик Алексея Мишина также, как и Дикиджи, заявил четыре четверных, но на один тройной аксель меньше. При этом, он справился со всеми «ультра-си» безупречно и расположился на второй строчке — сразу вслед за Владиславом. Оба фигуриста сидели в зоне kiss and cry и вместе ждали разборок фаворитов — Петра Гуменника и Марка Кондратюка, которые в короткой программе преодолели отметку в 100 баллов.

Однако битвы титанов не произошло. После великолепного проката накануне, казалось, что Петр наконец набрал прошлогоднюю форму, но в субботу все не задалось с первого четверного флипа. Далее ошибка на ошибке, только 175,64 и мимо пьедестала почета.

Увы, тоже самое произошло и с лидером после короткой программы Марком Кондратюком. Он просто завалил свой прокат и остался в итоговом протоколе пятым.

«Это, конечно, не катание последнего спортсмена. Редко увидишь, чтобы мужики так катались, когда речь идет о победе. Не справился. Как будто, он не готов вообще», — отметила Тарасова.

Евгений Семененко. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Прокат жизни Семененко

Из-за провала конкурентов на третью строчку сумел забраться Евгений Семененко. Прошлогодний чемпион России в Омске начал турнир не лучшим образом, оказавшись только во второй разминке по итогам короткой программы: фигурист потерял каскад, и эта ошибка во многом стоила ему золота. Произвольную ученик Алексея Мишина чисто, исполнив четыре четверных прыжка и два тройных акселя. Судьи оценили его выступление в 190,72 балла.

«Получился прокат жизни», — сказал Семененко тренерам, покидая лед.

Высоко оценила выступление фигуриста и Тарасова. Она отметила, что зрители придали ему сил и энергии.

«С самого начала, с первой ноты зритель начал его поддерживать, все стали аплодировать в такт музыки и это ему помогло. Вселило дополнительную силу и делал все что сегодня мог. И даже больше. Прекрасный прокат и прекрасная борьба. Из себя вынимал эту силу, эту мощь и до конца тянул», — заявила прославленный тренер.

Макар Игнатов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Угожаев не справился с нервами

К сожалению, Семененко оказался единственным фигуристом во второй разминке, кто чисто исполнил все прыжки.

Макар Игнатов уже традиционно наошибался и в итоге в турнирной таблице оказался невысоко. Пока значительного прогресса от перехода к Евгению Плющенко, кроме изменения в выборе музыкальных композиций, у фигуриста не заметно. Не смогли показать свой максимум Андрей Мозалев, Григорий Федоров и Матвей Ветлугин.

Не справился с волнением и Николай Угожаев, который стал главным открытием сезона. Фигурист на одном из этапов Кубка России набрал более 300 баллов за две программы, а в Омске — всего 223,35. При этом, 18-летний фигурист стал единственным во второй разминке, кто попытался исполнить пять четверных. После проката он был явно недоволен своим результатом.

«Ну плохо. Не оказался полностью готов морально. На арене много зрителей, очень волнующе. Эта ситуация схожа с Магнитогорском, только еще сложнее. Первый раз пробовал пять четверных, пытался, произвольная программа получилась лучше короткой.

В физической форме готов, морально, видимо, не очень хорошо», — признался Угожаев «Чемпионату».