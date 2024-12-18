В преддверии главного турнира года гендиректор «Ангелов Плющенко» дала интервью «СЭ».

В преддверии чемпионата России по фигурному катанию «СЭ» поговорил с генеральным директором академии «Ангелы Плющенко» и известным продюсером Яной Рудковской — о том, кто ее фаворит в Омске, как она оценивает проведение шоу за рубежом и почему история с ее участием наладила бизнес Этери Тутберидзе. Поговорили мы и на другие темы — в том числе о последствиях дела Камилы Валиевой и судьбе наград. Продолжение следует после чемпионата России.

Есть запросы на организацию шоу в Европе

— На трех шоу в Минске «биток», местные организаторы рассказали про 36 тысяч проданных билетов. Как ваши впечатления?

— На самом деле очень неожиданно. Я настаивала, чтобы в Минске мы первыми сделали шоу, потому что хотели открыть сезон ледовых шоу. И у нас это красиво получилось сделать. Организаторы сказали, что рекорд по ледовым шоу на «Минск-Арене» побит. 15 января было шоу с миллионным зрителем на нашем «Щелкунчике» за девять лет этого спектакля. Попросила всех зажечь фонарики.

Когда мне написали, что на оба шоу 14-го числа нет ни одного билета, я сказала: «Давайте поставим третье шоу». Они поставили и за три недели его продали. Тоже настоящий, как мы говорим, солд-аут. Вы все видели. Вам пришлось, наверное, впервые посидеть в ложе Яны Рудковской.

— Мы в итоге стояли, потому что в ложе было все занято детьми и семьями.

— Тогда тем более. Солд-аут с прекрасным привкусом.

— Необычно, что шоу началось в 12 часов дня.

— Для меня это вообще самое раннее начало шоу. Хотя в Японии тоже было в 12:00. Когда были тройники после Ванкувера у Евгения. Думаю, поэтому многие в финале не смогли сделать тройные аксели. Та же Люба Рубцова его обычно просто с закрытыми глазами прыгает. Организаторы сказали: «У нас так поздно не принято. Мы хотим сделать в 12 часов вместо 14, а в 17 вечернее». Для нас это очень рано, для Евгения тоже, но все равно свое он отпрыгал.

— То есть реально время, биоритмы влияют?

— Все считают, что да. Не привыкли в такое раннее время кататься.

— У вас за полтора года пять зарубежных стран или что-то путаю?

— Да, помимо Беларуси, еще Узбекистан, Китай, Азербайджан несколько раз, Казахстан — Алматы, Астана. Также были две арены, все довольны. Прошло все на высшем уровне. Приоткрою вам тайну — ночью в субботу в Беларусь к нам прилетел канадец Эммануэль Сандю, мы с ним встретились. Прилетел, чтобы принять участие в наших шоу. Он был среди тех, кто всегда выступал до СВО, но эти два года пропустил. А сейчас уже приступил к репетициям. И я очень рада, что Хавьер [Фернандес] тоже у нас катался.

Хавьер Фернандес. Фото Getty Images

— Получается, налаживается международный контакт?

— Не знаю у кого как, но у нас налаживается.

— Сложно было уговорить Хавьера?

— Нет, не сложно. Очень жалко, что у него были свои планы на Новый год и он не сможет выступить в Москве, но рада, что Эммануэль приехал. Он очень экстравагантно катается. Его знают в мире, он все-таки победитель финала «Гран-при». Кстати, это был единственный раз, когда Эммануэль выигрывал у Евгения Плющенко.

— Хавьера в России реально увидеть? Хотите его привезти?

— Мы ведем переговоры не только с Хавьером. Евгений все-таки имеет большой авторитет в мире фигурного катания, и с ним многие готовы сотрудничать. Я очень рада, что Хавьер согласился и очень классно смотрелся в наших шоу. Могу сказать, что по приему зрителей Евгений, Хавьер, Саша Трусова и Саша Плющенко — нравится это кому-то или нет — были главными героями шоу. По видео все видно. Зрителей не обманешь. Вы сами могли убедиться в том, какой масштаб в наших шоу, какие костюмы, сколько артистов балета и фигуристов. Согласитесь, это красиво.

— Вашего сына, кстати, давно не видно на соревнованиях.

— Саша отобрался на младшее первенство России, мемориал Жука. Он будет одним из самых юных участников. Будет соревноваться с юниорами. Понятно, что мы не рассчитываем на высокие призовые места — он на два года младше других, но мы не боимся соревнований. Тройной лутц + тройной тулуп он учит. На отборе занял второе место. Мечта — выучить тройной аксель до лета. Ему же Александр Овечкин обещал подарок ценный, если прыгнет. Так что работает, чтобы доказать и себе, и ему.

— Есть еще места, куда вы хотите привезти шоу?

— Обсуждается сейчас Европа — Сербия, Чехия, Словакия и Венгрия, родина Эдвина Мартона. Мы там всегда выступали до СВО, сейчас ведем с промоутерами переговоры. Понятно, что наша любимая Италия, Испания, Румыния, Швейцария, Германия и Япония пока на стопе. Пока. А там посмотрим.

Уже есть запросы проехать четыре страны. В Сербии — Белград, в Венгрии — Будапешт, там шикарная арена... В Словакии — Кошице, как я называю Кошице-кормилица. Там буквально за несколько дней разбирались все билеты на Евгения. И еще Чехия.

— А есть вообще цифра, сколько зрителей посетили шоу Плющенко за год?

— Очень много. Думаю, полмиллиона точно, мы одни из лидеров. Я считаю именно шоу, которые продаются на аренах. И потом — разнообразие. Было и наше «Лебединое озеро», и «Сказки Плющенко».

В ноябре мы показали «Щелкунчика», в октябре — «Русалочку», далее будут «Золушка» и «Спящая красавица». Сейчас пригласили Сергея Полунина — звезду мирового балета. Он будет на сцене, Лена [Ильиных] на коньках. Очень интересная коллаборация.

Александра Игнатова (Трусова). Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Трамп помог

— Говорили, что врачи рекомендуют Саше Трусовой не прыгать. Все ли в порядке у нее?

— Я не знаю, лучше у Саши спрашивать. Но она в субботу утром мне сказала после своей раскатки, что есть проблемы. Спросила: «Можно я сегодня не буду прыгать? Мне врачи сказали». Думаю, что-то с ногой. Мы всегда идем навстречу.

— Недавно появились изображения силуэта Саши на банках пива — спонсора чемпионата мира. Получается, наши спортсмены так или иначе будут там представлены?

— По моей информации, на возвращение достаточно большие шансы. Как и Евгений, я тоже общаюсь с очень многими людьми сейчас. Скажу так — потепление на самом деле сильное во всех отношениях. Как Трамп выиграл [выборы], началось меняться отношение к нам во многих странах, стали поступать запросы, предложения. Все активизировались. Можно сказать, Трамп помог. (Смеется.) Но насколько — будет понятно в январе.

Уже на следующий день начали звонить — я вам серьезно говорю. Я на связи с очень многими промоутерами, с которыми, честно говоря, не общались с момента начала СВО.

— Они сами стали звонить и писать?

— Они, конечно, точно не мы. Увидели, что к нам сейчас приехал Хавьер, активизировались. Увидели, как все красиво, масштабно и качественно. Они и не переставали за нами следить. Держат руку на пульсе. Говорят: «Ребят, ну правда, таких шоу, как у вас, нет в ни Европе, ни в мире».

— А за силуэт-то Трусова не должна денег получить? Это же действительно она.

— Я не веду коммерческие дела Саши, поэтому точно сказать не могу. Но, надеюсь, спонсоры чемпионата мира действуют в правовом поле и получили от Саши разрешение на использование ее изображения.

Владислав Дикиджи. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Я ставлю на Дикиджи

— Почему на этапах «Гран-при России» не удается собрать полную арену, а на шоу Плющенко получается? Вы — топ-менеджер, гендиректор академии «Ангелы Плющенко», понимаете в том, как собирать стадионы.

— Сейчас интерес к фигурному катанию очень упал, потому что нет международных стартов. Я по-прежнему считаю, что чемпионат России не дает, к сожалению, такой популярности, как чемпионаты Европы, мира и тем более Олимпийские игры. Когда за тебя болеют как за представителя страны — это совершенно другие ощущения.

Я прошла со своим мужем два олимпийских цикла, Ванкувер и Сочи, и знаю, что такое переживать за Евгения Плющенко на Олимпийских играх и на чемпионате России. Это разные вещи, абсолютно разные эмоции. Поэтому пока у нас не будет международных стартов, интерес к фигурному катанию останется на том уровне, на котором он сейчас есть.

Я, к сожалению, вижу, что нет звезд-мальчиков мегамасштаба и нет звезд-девочек. За эти годы никто не стал мегазвездой. Как были Трусова, Щербакова, Валиева, так они и остались.

— Нет других методов, кроме международных стартов?

— Я считаю, что нет. Ни один чемпионат страны, никакие прыжковые турниры не сравнятся. Понятно, что это помогает, поддерживает спортсменов. За это гигантское спасибо нашей федерации. Они с Первым каналом постоянно что-то придумывают. Если бы не их совместные коммерческие проекты, многие бы давно закончили. Кстати, по поводу мужского одиночного катания. Вы же видите, что девочек теперь ставят не последними? Последними стали ставить мальчиков.

— Если взять парней, вы видите среди них потенциальных звезд?

— Интересный Влад Дикиджи, поэтому пригласила его к нам в шоу — он будет выступать в «Спящей красавице» и в «Золушке». У Влада Дикиджи будет очень крутая роль. Я ему придумала историю в необычном образе. Мне кажется, под его темперамент это все очень подойдет. Сегодня могу сказать так: я ставлю на Дикиджи, специально приехала посмотреть на него на этапе «Гран-при». И уже давно договорилась с его тренером об участии Влада в наших ледовых постановках. Думаю, что сейчас его время и у него очень большие шансы стать чемпионом России.

Понятно, что болеть я буду за Макара [Игнатова] - он наш спортсмен. Макар — красивый и статный, настоящий принц из сказки, который нашел свою принцессу. Конечно, с прихода к нам Макара прошло очень мало времени. Плюс, на мой взгляд, возраст все равно влияет: 24 года — все-таки не 20 лет, как Дикиджи. Хотя мой муж в 27 и в 31 выступал на самом высоком мировом уровне после сложнейших операций.

Думаю, Макар сможет побороться. Непростой сезон для него, но мы создали для него максимально комфортные условия, он старается. Ему нужны два чистых проката. Посмотрим. Будем болеть.

— А почему все-таки Дикиджи?

— Ну это такая свежая кровь в мужском фигурном катании. Респект его тренеру Олегу Татаурову за такого спортсмена. Таких точно любят девочки. Наконец-то девочки будут приходить не на девочек, а на мальчиков.

Еще мне очень нравится Николай Угожаев. Его образ в стиле Сен-Лорана — это очень неожиданно. Есть люди в мире моды, которые просто очарованы им. Они прислали мне запись его выступления с пометкой «новый секс-символ фигурного катания». Такой парень из вампирской саги.

Не хочется, чтобы этот спорт мальчики покидали так же быстро, как девочки. Хочется видеть больше долгожителей в спорте. Тем более что возраст привносит на лед особые «взрослые» чувства, пластику, эмоции, мужскую харизму, то, что было у Ягудина и Плющенко. И то, чего еще нет у совсем юных ребят.

Алексей Ягудин и Евгений Плющенко. Фото Личный архив Плющенко и Ягудина

— В Питере сфотографировались Евгений Плющенко и Алексей Ягудин. Получается, теперь снова друзья?

— А это тайна Евгения и Алексея, как они сделали это фото. Честно, что они там задумали — тайна, покрытая мраком. В этом году мы вряд ли о ней узнаем. Думаю, может, что-то в следующем. А может, и не узнаем. Не комментирую, не моя тема.

— В преддверии чемпионата России как дела у Сони Муравьевой?

— Соня сейчас много работала. У нее сейчас был непростой период, я всегда ее поддерживаю. Очень рада, что в итоге она будет во всех шоу. Мы обо всем договорились. Евгений Викторович помог. У них всегда полный контакт, они слышат друг друга всегда.

Одна из ее ролей будет очень необычная. Мы Соню засветили в нескольких образах для «Спящей красавицы», но один из них тот, который все отметят, вы точно его не ожидаете — его мы не показали. Так что ждите.

— Планируете ехать в Омск?

— Что ж я, на сумасшедшую похожа? Зачем я поеду в Омск?

— За Макара вживую поболеть.

— За Макара я и через телевизор поболею. У меня 85 шоу! Честно говоря, больше люблю смотреть прокаты уже в записи, онлайн не получается, сложно. И я переживаю всегда очень за него, как в свое время за Сашу Трусову. Я еще за Соню болею всегда! Мы с ней всегда созваниваемся перед стартами.

Недавно вспоминали с Евгением Викторовичем, что именно в 18 лет Лизе Туктамышевой было тяжело, а потом она восстановила тройной аксель и снова вошла в мировую элиту фигурного катания. Лиза — пример грамотного долголетия в спорте. Для меня она — выдающаяся спортсменка современности. Думаю, что и Соня справится, она очень сильная девочка. С характером, с большим стержнем. И мне кажется, что характер должен победить все сложности. Характер, труд и, конечно, ее коронный аксель три с половиной.

— Нет чемпионов с простым характером?

— Да. И без падений не бывает взлетов, давайте так.

— Евгений Викторович больше не рассматривает участие в турнире шоу-программ?

— Евгений Викторович ждет 10 миллионов. Пора бы их найти, мне кажется. Потому что без Евгения Викторовича это какая-то незаконченная история. (Смеется.)

— По правилам, кстати, делают наоборот, пытаются «стариков» убрать.

— Есть такая пословица — старый конь борозды не портит. Вы же сами видели, как 42-летний Плющенко прыгал не менее двух прыжков в каждом номере. Вообще каскады на тренировках 3-3 делает. Когда хочет.

— Алексей Ягудин за два турнира как раз 10 миллионов заработал.

— Не уверена, что он готов отдать честно заработанные кровные своему заклятому другу. (Смеется.) Да и в принципе они объективно заслуженные. Он был хорош. Не могу это не подчеркнуть. Особенно в первый сезон.

— Яна Александровна, а честно — вы по поводу истории с Парсеговой не жалеете? Поступили бы так же сейчас?

— Не жалею ни о чем. Беспрецедентный кейс в истории фигурного катания и спорта в целом. Правда победила неблагодарную ложь со стороны мамы, которую мы доказали в каждом пункте. Решение вступило в законную силу.

У нас огромное количество спортсменов на контракте. И мы расстаемся со всеми нормально, расторгаем контракты по обоюдному согласию, без судов, прощая затраченные средства. Хотя так же вкладывали. Но когда тебе в душу плюют обманным путем, это не может остаться безнаказанным. То, что случилось — некрасивая история, соглашусь! Можно было прийти по-человечески, поговорить, как делают другие родители. И, смею вас уверить, конфликта бы не было! Но так как был такой плевок и очень много вранья...

Я вообще хотела прийти на финальное судебное заседание и простить все долги, причем об этом плане знали даже наши адвокаты. Выиграть дело, но прийти на последнее заседание и все простить.

Но тут влез ты, Дима. Если бы не твое интервью — так бы и сделала. Из-за тебя пришлось доводить до конца. Зато как мы Этери Георгиевне наладили бизнес! Раз в квартал теперь контрольные прокаты за денежку. Потому что, после того как она сделала открытую тренировку для Парсеговой, она поняла — это неплохой бизнес. На государственной арене сделали билеты по 10 тысяч, на 5 миллионов продали, говорят, что заплатили аренду — так прекрасно, еще и принесла деньги в казну. Плюс Redkassa свои комиссионные заработала. Все в плюсе! И бизнес налажен.

Кто бы что ни говорил, именно кейс Парсеговой не только оказался поучительным, но и бизнес настроил! Ну а мы на выплаченные нам деньги привезли детей на шоу из Курской и Белгородской областей, Донецкой и Луганской Республик. Экипировали детей из многодетных семей и семей участников СВО. Сделали большое дело. В конце года все наши благотворительные дела перечислим с прикрепленными платежками.

— Может, вам тоже провести открытую тренировку?

— Мы хотим провести коммерческий турнир Евгения Плющенко и, наоборот, не собрать деньги, а раздать в рамках призового фонда. Чтобы могли приезжать международные звезды, чтобы сделать это более интересным и со съемкой, естественно. Не местечково. Сейчас разрабатываем эту идею. Конечно, не на нашей арене на 250 зрителей. Хотелось бы на большой и с доступными билетами.

Я считаю, билеты по 10 тысяч — это очень дорого. Будь то открытая тренировка, шоу или соревнования. Одно дело — первые ряды для VIP на шоу продавать за эту сумму. Брать 10 тысяч за билеты на шоу в первый ряд — нормально: большая постановка, артисты, спортсмены, аренда, свет, звук, декорации, полеты, охрана, клининг.

Другое дело — открытые тренировки и турниры. Вопрос тонкий. У нас хоть и свои частные арены, мы на это по-другому смотрим. Скорее как Тамара Николаевна Москвина. Открытые тренировки нужно проводить для популяризации фигурного катания. Мы можем позволить себе не брать с поклонников за это материальные средства. Только их любовь и внимание, что, на наш с Евгением взгляд, дороже любых денег.